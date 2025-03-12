Drogba'dan Doğum Gününü Kutlamayan Galatasaray'a Gönderme

Galatasaray, eski yıldız futbolcusu Didier Drogba’nın doğum gününü kutlamadı. Sarı-kırmızılı kulübün bu kararının arka planında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho vardı. Beklediği mesajı alamayan efsane golcü, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Galatasaray’ın 2024 yılında kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak göndermede bulundu.