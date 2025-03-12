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Drogba'dan Doğum Gününü Kutlamayan Galatasaray'a Gönderme

Drogba'dan Doğum Gününü Kutlamayan Galatasaray'a Gönderme

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.03.2025 - 11:17

Galatasaray, eski yıldız futbolcusu Didier Drogba’nın doğum gününü kutlamadı. Sarı-kırmızılı kulübün bu kararının arka planında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho vardı. Beklediği mesajı alamayan efsane golcü, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Galatasaray’ın 2024 yılında kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak göndermede bulundu.

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Drogba'nın paylaşımı 👇

Drogba'nın paylaşımı 👇

47 yaşındaki eski forvet, Instagram hesabından Galatasaray'ın 2024'te kendisi için yayınladığı doğum günü gönderisini yeniden paylaştı. Paylaşımın üstüne bir de tarihe dikkat çeken tik işareti koydu. Tepkiler sonrası sildi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış, Drogba eski kulübünün bu çıkışının doğru olmadığını dile getirmişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Özge YkSL

baban kutlasın artık seninn doğumgününü

NightWolf

kıçınızdan iyi sallıyorsunuz. adamın profiline girdim yok öyle birşey...

Thistle

Sile sile bir tek Metin Oktay kalacak efsane olarak :))