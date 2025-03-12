Drogba'dan Doğum Gününü Kutlamayan Galatasaray'a Gönderme
Drogba'dan Doğum Gününü Kutlamayan Galatasaray'a Gönderme
Galatasaray, eski yıldız futbolcusu Didier Drogba’nın doğum gününü kutlamadı. Sarı-kırmızılı kulübün bu kararının arka planında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho vardı. Beklediği mesajı alamayan efsane golcü, sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Galatasaray’ın 2024 yılında kendisi için yaptığı paylaşımı alıntılayarak göndermede bulundu.
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Drogba'nın paylaşımı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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baban kutlasın artık seninn doğumgününü
kıçınızdan iyi sallıyorsunuz. adamın profiline girdim yok öyle birşey...
Sile sile bir tek Metin Oktay kalacak efsane olarak :))