Hayalindeki Kadını En İnce Detayına Kadar Anlatan Rapçi Sefo'nun "Zor Kadın" Sevdası Dikkat Çekti!

Sefo'yu ,gerçek adıyla Seyfullah Sağır, yaptığı sosyal medya paylaşımlarından, Reynmen gibi diğer rapçilerle girdiği polemiklerden veya çıktığı döneme damgasını vuran şarkılarından tanıyorsunuzdur. Son yılların sevilen rapçilerinden olan Sefo, en son Arya Bektaş ile girdiği polemikle gündeme gelmişti.

Ünlü rapçi, Danla Bilic'in podcast programı olan 'danlacast'e konuk oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, özel hayattan kariyere birçok konu hakkında konuştu. Konu Sefo'nun aşk hayatına ve hoşlandığı kadın tipine geldiğinde ise ünlü rapçinin verdiği cevaplar programa adeta damgasını vuruyor.