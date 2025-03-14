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Hayalindeki Kadını En İnce Detayına Kadar Anlatan Rapçi Sefo'nun "Zor Kadın" Sevdası Dikkat Çekti!

Hayalindeki Kadını En İnce Detayına Kadar Anlatan Rapçi Sefo'nun "Zor Kadın" Sevdası Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 22:29

Sefo'yu ,gerçek adıyla Seyfullah Sağır, yaptığı sosyal medya paylaşımlarından, Reynmen gibi diğer rapçilerle girdiği polemiklerden veya çıktığı döneme damgasını vuran şarkılarından tanıyorsunuzdur. Son yılların sevilen rapçilerinden olan Sefo, en son Arya Bektaş ile girdiği polemikle gündeme gelmişti. 

Ünlü rapçi, Danla Bilic'in podcast programı olan 'danlacast'e konuk oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, özel hayattan kariyere birçok konu hakkında konuştu. Konu Sefo'nun aşk hayatına ve hoşlandığı kadın tipine geldiğinde ise ünlü rapçinin verdiği cevaplar programa adeta damgasını vuruyor.

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Son yıllarda tanınırlığı epey artan rapçi Sefo'nun adını artık duymayanınız kalmamıştır. Kendisinin "İMPARATOR" ve "ARABA" şarkıları ilk çıktıkları dönemde geniş kitlelerce dinlenmişti.

Son yıllarda tanınırlığı epey artan rapçi Sefo'nun adını artık duymayanınız kalmamıştır. Kendisinin "İMPARATOR" ve "ARABA" şarkıları ilk çıktıkları dönemde geniş kitlelerce dinlenmişti.

Çıkardığı şarkıları dinleyicisine beğendirmekte pek de sıkıntı yaşamayan rapçi, daha önceki senelerde Reynmen ile birlikte 'Bonita' şarkısını çıkartmıştı. Fakat kendisi bir süre sonra Reynmen'den parasını alamadığını iddia etmiş ikilinin arasındaki ipler epey gerilmişti.  İkili sosyal medya paylaşımları yoluyla birbirlerine göndermelerde bulunmuş bir nevi restleşmişti. 

Bunun yanı sıra Sefo, Arya Bektaş ile yaşadığı polemikle de gündeme gelmişti. O günlerde Arya Bektaş'a 'erkek arkadaşım' diye hitap eden Sefo'ya Bektaş, sosyal medya paylaşımıyla fena laf sokmuştu.

Sefo, Danla Bilic'in "danlacast" programına katıldı. Nasıl kadınlardan etkilendiğini kafasında portre çizercesine açıklayan Sefo, "Zor kadın" olmalı dedi.

Sefo, Danla Bilic'in "danlacast" programına katıldı. Nasıl kadınlardan etkilendiğini kafasında portre çizercesine açıklayan Sefo, "Zor kadın" olmalı dedi.

'Etrafımda baktığım zaman, kolaymış da gibi geliyor. O yüzden, biraz bir şeylerin zor olması lazım. Biraz bir şeyler yapması lazım ki ona ulaştığında değerini anlasın. Çok kolay olunca hemen geri çekiliyorum gibi oluyor.' diyerek beklentisini ifade etti.

Sefo ve Danla'nın konuşmasının o kısmını merak edenler için👇

Buna ek olarak, "Bir kadın seni nasıl etkiler?" sorusunu ise "Sarışın, 1.70-1.75 boyları arası" biri olarak tarif etti.

Buna ek olarak, "Bir kadın seni nasıl etkiler?" sorusunu ise "Sarışın, 1.70-1.75 boyları arası" biri olarak tarif etti.

'Nasıl giyinsin peki?' sorusuna karşılık olarak Sefo, bu soruyu tehlikeli bir soru olarak nitelendirdi. Hayatına girecek olan kadının kıyafetlerine de karıştığını söyledi. Karşısındaki insanı değiştirmeye çalıştığını fark eden Sefo, bu yüzden ilişki yapmadığını da söyledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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