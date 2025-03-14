Hayalindeki Kadını En İnce Detayına Kadar Anlatan Rapçi Sefo'nun "Zor Kadın" Sevdası Dikkat Çekti!
Hayalindeki Kadını En İnce Detayına Kadar Anlatan Rapçi Sefo'nun "Zor Kadın" Sevdası Dikkat Çekti!
Sefo'yu ,gerçek adıyla Seyfullah Sağır, yaptığı sosyal medya paylaşımlarından, Reynmen gibi diğer rapçilerle girdiği polemiklerden veya çıktığı döneme damgasını vuran şarkılarından tanıyorsunuzdur. Son yılların sevilen rapçilerinden olan Sefo, en son Arya Bektaş ile girdiği polemikle gündeme gelmişti.
Ünlü rapçi, Danla Bilic'in podcast programı olan 'danlacast'e konuk oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, özel hayattan kariyere birçok konu hakkında konuştu. Konu Sefo'nun aşk hayatına ve hoşlandığı kadın tipine geldiğinde ise ünlü rapçinin verdiği cevaplar programa adeta damgasını vuruyor.
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Son yıllarda tanınırlığı epey artan rapçi Sefo'nun adını artık duymayanınız kalmamıştır. Kendisinin "İMPARATOR" ve "ARABA" şarkıları ilk çıktıkları dönemde geniş kitlelerce dinlenmişti.
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Sefo, Danla Bilic'in "danlacast" programına katıldı. Nasıl kadınlardan etkilendiğini kafasında portre çizercesine açıklayan Sefo, "Zor kadın" olmalı dedi.
Sefo ve Danla'nın konuşmasının o kısmını merak edenler için👇
Buna ek olarak, "Bir kadın seni nasıl etkiler?" sorusunu ise "Sarışın, 1.70-1.75 boyları arası" biri olarak tarif etti.
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