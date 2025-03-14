Estetik Operasyonları Hakkında Konuşan Danla Bilic'ten "Kendi Kendimi Çirkinleştirdim" İtirafı Geldi!
Son günlere podcast programı ve hakkında çıkan aşk iddialarıyla damga vuran içerik üreticisi Danla Bilic'i muhakkak tanıyorsunuzdur. Bilic, 'Danlacast' isimli podcast programının yeni bölümünü her hafta cuma günleri yayınlıyor. Birbirinden ünlü isimlerle sohbet gerçekleştiren Danla, eski sevgilisi rapçi Emirhan Çakal'ı bile programına konuk almıştı. Kendisinin ismi son günlerde futbolcu Emirhan Topçu ile anılsa da Bilic, bu iddiaları yalanlamıştı.
Danla Bilic, Saba Tümer'in CNBC'de yayınlanan programı 'Saba Tümer'le'ye konuk oldu. Kendi hakkında samimi itirafta bulunan ünlü içerik üreticisi, estetik operasyonları hakkında konuştuk. Yanlış estetik müdahale yaptırdığını dile getiren Bilic, o zorlu süreç hakkındaki hislerini Saba Tümer'e anlattı.
YouTube kanalında kendine has üslubuyla ürettiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllar içerisinde içerik üreticiliği alanında kendini epey geliştirdi.
Aşk hayatıyla da epey dikkat çeken Danla Bilic, en son kendi programına eski aşkı Emirhan Çakal'ı davet etmiş ve programın o bölümü uzun süre gündemden düşmemişti.
Son dönemlerde pürüssüz cildi ve güzelliğiyle dikkat çeken Danla Bilic, Saba Tümer'in programında daha önce geçirdiği yanlış estetik operasyonlar hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Danla Bilic'in açıklamasını izlemek isteyenler için şöyle bırakalım👇
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Yanılıyor. önceden de en az şuanki kadar çirkin, gudubet yüzlüydü. Yüzünden kibir akıyordu, önemsizliğini bastırmak için önemli görünme çabasıyla tek yaptığı... Devamını Gör
Her nefis ölümü tadacak, her estetikli şebeke dönecektir.
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