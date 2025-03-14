Estetik Operasyonları Hakkında Konuşan Danla Bilic'ten "Kendi Kendimi Çirkinleştirdim" İtirafı Geldi!

Şimdilerde ülkemizde en çok takipçiye sahip olan Infuencer'lardan birsi olan Bilic'i hem farklı reklam anlaşmalarıyla hem de yeni üretmeye başladığı 'danlacast' isimli podcast programıyla sosyal medyanın her köşesinde görüyoruz.

Bunun yanı sıra kendisi yıllar içerisindeki değişimiyle de sosyal medya kullanıcılarının merceğine takılan bir isim. Öyle ki Danla Bilic'i tanıyalı uzun yıllar geçse de kendisini estetiksiz de gördük, kilo aldığı dönemlere de şahit olduk ve şimdiki Danla'yı da biliyoruz. Yine günümüze gelene kadar kendisini kızıl, sarı ve kahverengi olmak üzere birçok farklı saç tonuyla da gördük. Öyle ki kendisi her döneminde bambaşka bir Danla oldu sanki!