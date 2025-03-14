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Estetik Operasyonları Hakkında Konuşan Danla Bilic'ten "Kendi Kendimi Çirkinleştirdim" İtirafı Geldi!

Estetik Operasyonları Hakkında Konuşan Danla Bilic'ten "Kendi Kendimi Çirkinleştirdim" İtirafı Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 19:51

Son günlere podcast programı ve hakkında çıkan aşk iddialarıyla damga vuran içerik üreticisi Danla Bilic'i muhakkak tanıyorsunuzdur. Bilic, 'Danlacast' isimli podcast programının yeni bölümünü her hafta cuma günleri yayınlıyor. Birbirinden ünlü isimlerle sohbet gerçekleştiren Danla, eski sevgilisi rapçi Emirhan Çakal'ı bile programına konuk almıştı. Kendisinin ismi son günlerde futbolcu Emirhan Topçu ile anılsa da Bilic, bu iddiaları yalanlamıştı. 

Danla Bilic, Saba Tümer'in CNBC'de yayınlanan programı 'Saba Tümer'le'ye konuk oldu. Kendi hakkında samimi itirafta bulunan ünlü içerik üreticisi, estetik operasyonları hakkında konuştuk. Yanlış estetik müdahale yaptırdığını dile getiren Bilic, o zorlu süreç hakkındaki hislerini Saba Tümer'e anlattı.

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YouTube kanalında kendine has üslubuyla ürettiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllar içerisinde içerik üreticiliği alanında kendini epey geliştirdi.

YouTube kanalında kendine has üslubuyla ürettiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, yıllar içerisinde içerik üreticiliği alanında kendini epey geliştirdi.

Şimdilerde ülkemizde en çok takipçiye sahip olan Infuencer'lardan birsi olan Bilic'i hem farklı reklam anlaşmalarıyla hem de yeni üretmeye başladığı 'danlacast' isimli podcast programıyla sosyal medyanın her köşesinde görüyoruz. 

Bunun yanı sıra kendisi yıllar içerisindeki değişimiyle de sosyal medya kullanıcılarının merceğine takılan bir isim. Öyle ki Danla Bilic'i tanıyalı uzun yıllar geçse de kendisini estetiksiz de gördük, kilo aldığı dönemlere de şahit olduk ve şimdiki Danla'yı da biliyoruz. Yine günümüze gelene kadar kendisini kızıl, sarı ve kahverengi olmak üzere birçok farklı saç tonuyla da gördük. Öyle ki kendisi her döneminde bambaşka bir Danla oldu sanki!

Aşk hayatıyla da epey dikkat çeken Danla Bilic, en son kendi programına eski aşkı Emirhan Çakal'ı davet etmiş ve programın o bölümü uzun süre gündemden düşmemişti.

Aşk hayatıyla da epey dikkat çeken Danla Bilic, en son kendi programına eski aşkı Emirhan Çakal'ı davet etmiş ve programın o bölümü uzun süre gündemden düşmemişti.

İkili aşklarını yaşadıkları süreç ayrı ayrılıkları ayrı konuşulmuştu. Ayrıldıkları günden bugüne kadar bir arada hiç görmediğimiz Danla ve Çakal çiftini Danla'nın podcast programında öyle karşılıklı oturup bol kahkahalı bir şekilde sohbet ederken görünce acaba ufukta barışma olur mu diye heveslenmiştik! Fakat durum hiç de beklenilen gibi olmadı. Danla Bilic'in adı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk dedikodularına karıştı. Böylelikle Çakal ve Danla aşkı yine kayıplara karışmış oldu.

Buna ek olarak Bilic, ünlü futbolcuyla da bir aşk yaşamadığını dile getirerek çıkan dedikoduyu yalanladı.

Son dönemlerde pürüssüz cildi ve güzelliğiyle dikkat çeken Danla Bilic, Saba Tümer'in programında daha önce geçirdiği yanlış estetik operasyonlar hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Son dönemlerde pürüssüz cildi ve güzelliğiyle dikkat çeken Danla Bilic, Saba Tümer'in programında daha önce geçirdiği yanlış estetik operasyonlar hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Danla Bilic, yaşadığı zorlu sürecin ona hissettirdiklerini şu şekilde ifade etti: 

'Burun, dudak, göz ve bişektomi var. (on sene önceki fotoğrafları hakkında) Bakıyorum, sanki dünyanın en çirkin kızıymışım muamelesi yapılıyor bana. Ben normal düz bir kızmışım ama çok değiştiğim için sanki korkunç biriymişim gibi bir muamele var da... Kilo aldım ve çok yanlış estetikler yaptırdım. Ben fazla estetikle kendimi o hale getirdim. Ben öyle çirkin bir kız değildim. Ben kiloluyken, kendimi mutsuz hissetmeye başlayınca kendime sardım.'

Danla Bilic'in açıklamasını izlemek isteyenler için şöyle bırakalım👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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MHOrhanRE

Yanılıyor. önceden de en az şuanki kadar çirkin, gudubet yüzlüydü. Yüzünden kibir akıyordu, önemsizliğini bastırmak için önemli görünme çabasıyla tek yaptığı... Devamını Gör

ekrem yerke

Her nefis ölümü tadacak, her estetikli şebeke dönecektir.

Handan Kargın

Çok da umurumuzdaydı...