Mide Kanserine Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni Detayları Paylaşıldı!

'Ailemizden biri daha gitti' notunu düşen Algöz, paylaşımıyla vefat haberinin tüm sosyal medyaya duyurmuştu. Bir süre sonra paylaşımı silen Alagöz, akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Gelin görün ki paylaşımı silmesinin sebebi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm haberi yayıldığında Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberinin olmaması olarak gösterildi.