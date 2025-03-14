Mide Kanserine Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni Detayları Paylaşıldı!
Mide Kanserine Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni Detayları Paylaşıldı!
2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakterini canlandırarak ilk sinema tecrübesini yaşayan Yurtsever, sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek adlı sinema filmlerinde rol alarak tanınırlık elde etmişti.
Başarılı oyuncu henüz 51 yaşındayken mide kanserine ve zatürreye yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Yurtsever'in 15 Mart günü gerçekleşecek anma ve cenaze törenlerine ait yer ve saat bilgisi paylaşıldı.
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İşler Güçler dizisinin ''Hakkı''sı olarak tanıdığımız Şinasi Yurtsever, 13 Mart günü mücadele ettiği mide kanseri ve son on beş günü etkileyen zatürre hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.
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Başarılı oyuncunun vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Alagöz'ün paylaşımından öğrenmiştik.
Şinasi Yurtsever'in cenazesine dair detaylar ise bugün paylaşıldı. Ünlü oyuncu defnedilmeden önce 15 Mart günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni yapılacak.
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