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Mide Kanserine Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni Detayları Paylaşıldı!

Mide Kanserine Yenik Düşüp Hayatını Kaybeden Oyuncu Şinasi Yurtsever'in Cenaze Töreni Detayları Paylaşıldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 18:44

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakterini canlandırarak ilk sinema tecrübesini yaşayan Yurtsever, sonrasında Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek adlı sinema filmlerinde rol alarak tanınırlık elde etmişti. 

Başarılı oyuncu henüz 51 yaşındayken mide kanserine ve zatürreye yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Yurtsever'in 15 Mart günü gerçekleşecek anma ve cenaze törenlerine ait yer ve saat bilgisi paylaşıldı.

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İşler Güçler dizisinin ''Hakkı''sı olarak tanıdığımız Şinasi Yurtsever, 13 Mart günü mücadele ettiği mide kanseri ve son on beş günü etkileyen zatürre hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

İşler Güçler dizisinin ''Hakkı''sı olarak tanıdığımız Şinasi Yurtsever, 13 Mart günü mücadele ettiği mide kanseri ve son on beş günü etkileyen zatürre hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini yumdu.

Ünlü isim başta komedi projeleri olmak üzere pek çok yapımda rol almıştı. Öyle ki, kendisi en son  TRT Tabii'nin “Yüzde İki” adlı komedi dizisinde yer almış fakat zatürre hastalığı sebebiyle yalnızca beş bölüm oynayabilmişti.

Başarılı oyuncunun vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Alagöz'ün paylaşımından öğrenmiştik.

Başarılı oyuncunun vefat haberini ilk olarak usta oyuncu Zafer Alagöz'ün paylaşımından öğrenmiştik.

'Ailemizden biri daha gitti' notunu düşen Algöz, paylaşımıyla vefat haberinin tüm sosyal medyaya duyurmuştu. Bir süre sonra paylaşımı silen Alagöz, akıllarda soru işareti bırakmıştı. 

Gelin görün ki paylaşımı silmesinin sebebi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm haberi yayıldığında Şinasi Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberinin olmaması olarak gösterildi.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine dair detaylar ise bugün paylaşıldı. Ünlü oyuncu defnedilmeden önce 15 Mart günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni yapılacak.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine dair detaylar ise bugün paylaşıldı. Ünlü oyuncu defnedilmeden önce 15 Mart günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni yapılacak.

Saat 11.00'da gerçekleşecek anma töreninin ardından, öğle namazı vaktinde (13.20) Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kıymetli oyuncu, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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