Ex Aşkının Yanında Evliliğe Uzak Olduğunu Söyleyen Simge, Wanda Nara'nın Yılın Kadını Olması Hakkında Konuştu

Kaos ve entrikanın eksik olmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisine az çok hakimsinizdir. Galatasaraylı futbolcu ile evli oldukları dönemde tanıdığımız Wanda Nara, şubat ayında Best of Europe Awards töreninde ''Yılın Kadını'' ödülüne layık görülmüştü. Bu ödülün Wanda Nara'ya verilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmış; kimilerinin eleştirilerine kiminin de mizahına konu olmuştu.

Wanda ve Icardi evliliğinin son demlerini yaşarken, Simge ile Icardi'nin yakınlaştığı iddia edilmiş aylarca bu ikili konuşulmuştu. Gelin görün ki taraflar böyle bir yakınlaşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini dile getirmişti.

Şarkıcı Simge Sağın ve ex aşkı Ozan Bayraşa'yla birlikte görüntülendi. Tolga Bozduman'a röportaj veren Simge, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken, Wanda Nara'nın yılın kadını seçilmesi hakkında da birkaç cümle kurdu.