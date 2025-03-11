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Ex Aşkının Yanında Evliliğe Uzak Olduğunu Söyleyen Simge, Wanda Nara'nın Yılın Kadını Olması Hakkında Konuştu

Ex Aşkının Yanında Evliliğe Uzak Olduğunu Söyleyen Simge, Wanda Nara'nın Yılın Kadını Olması Hakkında Konuştu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 20:31

Kaos ve entrikanın eksik olmadığı Icardi ve Wanda Nara ilişkisine az çok hakimsinizdir. Galatasaraylı futbolcu ile evli oldukları dönemde tanıdığımız Wanda Nara, şubat ayında Best of Europe Awards töreninde ''Yılın Kadını'' ödülüne layık görülmüştü. Bu ödülün Wanda Nara'ya verilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmış; kimilerinin eleştirilerine kiminin de mizahına konu olmuştu. 

Wanda ve Icardi evliliğinin son demlerini yaşarken, Simge ile Icardi'nin yakınlaştığı iddia edilmiş aylarca bu ikili konuşulmuştu. Gelin görün ki taraflar böyle bir yakınlaşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini dile getirmişti. 

Şarkıcı Simge Sağın ve ex aşkı Ozan Bayraşa'yla birlikte görüntülendi. Tolga Bozduman'a röportaj veren Simge, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken, Wanda Nara'nın yılın kadını seçilmesi hakkında da birkaç cümle kurdu.

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2023 senesinde Simge'nin ''Aşkın Olayım'' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşmiş; ikili Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlamasında şarkıyı birlikte söylemişti.

2023 senesinde Simge'nin ''Aşkın Olayım'' şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşmiş; ikili Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu kutlamasında şarkıyı birlikte söylemişti.

O gün ikilinin çizdiği samimi imaj çok konuşulmuş, aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Simge Sağın'ın sonrasında yaptığı ''Yakışıklı birine yazılsa o kişi Icardi olurdu!'' gibi açıklamaları iddiaları körüklemişti. Sahnelerinde ise Icardi'nin sevinci olan el hareketini yapması da cabası olmuştu.

Gelin görün ki bu iddialar ortaya atıldığında Wanda Nara Icardi aşkı henüz son bulmamıştı. Icardi her fırsatta Wanda'ya olan aşkının altını çizmiş, Simge ise aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

İki senedir içerisinden çıkılmaz bir hal alan Wanda Nara ve Icardi aşkı şimdilerde bitse de çiftin kaotik halleri bir türlü son bulmadı biliyorsunuz.

İki senedir içerisinden çıkılmaz bir hal alan Wanda Nara ve Icardi aşkı şimdilerde bitse de çiftin kaotik halleri bir türlü son bulmadı biliyorsunuz.

Şimdilerde yeni yengemiz  China Suarez'in Galatasaray forması ve ''Aşkın Olayım'' şarkısıyla pozlar paylaşması da ayrı bir olay yaratmıştı hatırlarsanız. China'nın bu hareketi epey zekice bulunmuş ve Simge-Icardı aşkının hiçbir zaman yaşanmadığının kanıtı niteliğinde görülmüştü.

Güzel şarkıcı Simge eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile birlikte görüntülendi. Kendisine yöneltilen aşk sorularını ex aşkının yanında yanıtlamaktan çekinmedi.

Güzel şarkıcı Simge eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile birlikte görüntülendi. Kendisine yöneltilen aşk sorularını ex aşkının yanında yanıtlamaktan çekinmedi.

Tolga Bozduman'ın haberine göre Simge, ''Kriterleriniz neler?'' sorusunu ''Bu pizza değil ben bir kriter söyleyemem. Yeteneklere, kişiliğe aşık olurum. Öyle tipe falan bakmam çünkü tip baktıkça eskiyen bir şey.'' diyerek yanıtladı. 

Evliliğe uzak olduğunu söyleyen şarkıcı, ''Ben evliliğe saygı duyuyorum ama inanmıyorum. O yüzden benim düşüncem bu. Ben evliliğe çok sıcak bakmıyorum. Şu an ne desem yalan olur. Ama bana çok evlenecekmişim gibi gelmiyor.'' ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın yılın kadını seçilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Simge, bu soruyu ''Ne güzel, harika! Başarılar diliyorum herkese.'' diyerek yanıtladı.

Wanda Nara'nın yılın kadını seçilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Simge, bu soruyu ''Ne güzel, harika! Başarılar diliyorum herkese.'' diyerek yanıtladı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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