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Para Kaçırdığı İddia Edilen Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: "Ben İhbar Ettim"

Para Kaçırdığı İddia Edilen Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: "Ben İhbar Ettim"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 21:12

Özcan Deniz, şimdilerde başta menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere aile üyeleriyle kaos ve gerilimlerle dolu bir süreçten geçiyor biliyorsunuz. Özcan Deniz'in sosyal medya hesaplarının elinden alınmasıyla patlak veren süreçte, her geçen gün yeni gelen yeni itiraflar ve sarsıcı iddialar magazin gündemine damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatılmıştı.

Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Ağabey Ercan Deniz, Kanal D'den İbrahim Konar'a konuştu. Kardeşinin vergi kaçırdığını kendisinin ihbar ettiğini itiraf etti.

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Uzun süredir ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen oyuncu Özcan Deniz, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla tüm aile bireylerine rest çekmişti.

Uzun süredir ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen oyuncu Özcan Deniz, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla tüm aile bireylerine rest çekmişti.

2023 yılında şimdiki eşi Samar Dadgar ile hayatını birleştiren Deniz'in eşi ve annesi Kadriye Hanım'ın da arası açılmıştı. Hatta Kadriye Hanım şiddet gördüğünü iddia ederek Özcan Deniz ve Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

Ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı polemiğin alevi her geçen gün daha çok harlanıyor. Hatırlarsanız ikili, geçtiğimiz ay mahkemelik bile olmuştu.

Ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı polemiğin alevi her geçen gün daha çok harlanıyor. Hatırlarsanız ikili, geçtiğimiz ay mahkemelik bile olmuştu.

Maddi anlaşmazlıklarla araları açılmıştı iki kardeşin. Özcan Deniz, Sarıyer’deki üç taşınmazını ağabeyi Ercan Deniz’in üzerine tescil ettirmişti. Ünlü sanatçı Özcan Deniz, tapuların kendi adına kaydedilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 'tapu iptali ve tescil' davası açtı. Bu hamle, sanatçının ağabeyi Ercan Deniz ile olan ilişkisini daha da gerdi ve aralarındaki bağların tamamen kopmasına neden oldu.

Özcan Deniz, ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek mahkemeye bir başvuru daha yaptı. Bu iddiaların ardından mahkeme, Ercan Deniz hakkında üç ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Özcan Deniz'in bu iddiaları, ağabeyi ile olan ilişkisindeki gerginliği daha da artırdı.

Özcan Deniz'in abisi, kavgalı olduğu kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Özcan Deniz'i ihbar edenin kendisi olduğunu söyledi.

Özcan Deniz'in abisi, kavgalı olduğu kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Özcan Deniz'i ihbar edenin kendisi olduğunu söyledi.

Ercan Deniz 'Bütün konserlerin nerede, ne şekilde, kaça gittiğine dair elimde sözleşmeler var. Ben vergi denetmenini aradım, randevu istedim. Kendim gideceğim masalarına koyacağım. Kendim gidip kendimi de ihbar edeceğim. Melek Hanım'ı da ihbar edeceğim. Onu da ihbar edeceğim. Hepimiz cezamız neyse çekelim. Ben ceza çekmeye razıyım usta. Kendimi de onları da yakmaya hazırım ben.' ifadelerini kullandı. 

Özcan Deniz'in gelirinin, beyanının çok üzerinde olduğunu söylerken '4 senede 35 milyon gelir beyan etmiş. 4 senede 100 milyon kredi kart harcaması var. Bir de 30 milyonluk arabası var. Ayrıca inşaatlara 100 milyon para yatırmış. Bütün şirketi, bütün kredilerini kullanarak, kız kardeşimle beraber şirketin içini boşalttılar. İçi boş şirketi bana devrettiler. Onlara, 'Beni yakıyorsunuz, beni yakarsanız siz de yanarsınız' dedim.' ifadelerine yer verdi.

Ercan Deniz ve Kanal D muhabirinin telefon görüşmesini dinlemek isteyenler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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