Para Kaçırdığı İddia Edilen Özcan Deniz'in Ağabeyi Ercan Deniz'den Yeni İtiraf: "Ben İhbar Ettim"
Özcan Deniz, şimdilerde başta menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz olmak üzere aile üyeleriyle kaos ve gerilimlerle dolu bir süreçten geçiyor biliyorsunuz. Özcan Deniz'in sosyal medya hesaplarının elinden alınmasıyla patlak veren süreçte, her geçen gün yeni gelen yeni itiraflar ve sarsıcı iddialar magazin gündemine damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde imar soruşturmasında ifade veren ünlü sanatçı Özcan Deniz hakkında bu kez de vergi incelemesi başlatılmıştı.
Deniz’in vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma iddialarıyla mahkemelik olduğu öne sürülmüştü. Ağabey Ercan Deniz, Kanal D'den İbrahim Konar'a konuştu. Kardeşinin vergi kaçırdığını kendisinin ihbar ettiğini itiraf etti.
Uzun süredir ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen oyuncu Özcan Deniz, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla tüm aile bireylerine rest çekmişti.
Ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı polemiğin alevi her geçen gün daha çok harlanıyor. Hatırlarsanız ikili, geçtiğimiz ay mahkemelik bile olmuştu.
Özcan Deniz'in abisi, kavgalı olduğu kardeşini vergi kaçırmakla suçladı. Özcan Deniz'i ihbar edenin kendisi olduğunu söyledi.
Ercan Deniz ve Kanal D muhabirinin telefon görüşmesini dinlemek isteyenler için👇
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