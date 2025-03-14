MHP’den Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2025'te kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Bahçeli'nin geçirdiği ameliyata dair MHP'den şu açıklama yapılmıştı:

'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir.'

Yaklaşık 1 aydır görüntü vermeyen Bahçeli'nin sağlık durumuna dair çok sayıda iddia ortaya atılmış hatta MHP Lideri'nin öldüğü ancak açıklanmadığı ileri sürülmüştü. MHP kaynakları her seferinde bu açıklamaları reddederek genel başkanlarının dinlendiğini ifade etti.