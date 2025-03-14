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MHP’den Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

MHP’den Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2025 - 22:00

Yaklaşık 1 ay önce kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak ediliyor. Uzun süredir görüntü vermeyen Bahçeli’nin sağlık durumuna dair MHP’den yeni açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı iftar programında Bahçeli’nin durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde çalışmalara tekrar başlayacağını belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 aydır dinlenme sürecinde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 aydır dinlenme sürecinde.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2025'te kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Bahçeli'nin geçirdiği ameliyata dair MHP'den şu açıklama yapılmıştı:

'MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir.'

Yaklaşık 1 aydır görüntü vermeyen Bahçeli'nin sağlık durumuna dair çok sayıda iddia ortaya atılmış hatta MHP Lideri'nin öldüğü ancak açıklanmadığı ileri sürülmüştü. MHP kaynakları her seferinde bu açıklamaları reddederek genel başkanlarının dinlendiğini ifade etti.

MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.

MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.

MHP Genel Başkanı'nın siyaset arenasına ne zaman döneceği merak edilirken partiden yeni açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının kurduğu ramazan çadırı ziyaret ederek iftar gerçekleştirdi. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu sorulan Yönter, 'Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP'ye yüklendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP'ye yüklendi.

CHP'yi hedef alan Yönter, 'Onlar başka havadalar. Günübirlik ve çok kısır bir gündeme hapsolmuş durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak onları ciddiye almıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin huzuruna, varlığına, geleceğine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine, kurucu ruha, aziz Atatürk'ün mirasına saygı duymalı. Sözde değil, özde samimi, dürüst bir şekilde ve eğmeden bükmeden Türkiye'nin terörden kurtuluşuna, terör sorununun çözümüne yani terörsüz Türkiye'ye destek vermeli' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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