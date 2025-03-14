MHP’den Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
MHP’den Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Yaklaşık 1 ay önce kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu merak ediliyor. Uzun süredir görüntü vermeyen Bahçeli’nin sağlık durumuna dair MHP’den yeni açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı iftar programında Bahçeli’nin durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde çalışmalara tekrar başlayacağını belirtti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık 1 aydır dinlenme sürecinde.
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MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP'ye yüklendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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