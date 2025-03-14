Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor Engelini Rahat Aştı

Süper Lig'de 28.hafta açılış maçında lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray maç fazlasıyla 7 puan önde çıktığı maçta da rahat bir futbolla rahat bir skor aldı. İlk yarıda rakibine üç gol atan sarı kırmızılılar ikinci yarıda rölanti bir futbolla rakibini mağlup etmeyi başardı. Hat-Trick yapan Osimhen maçın yıldızı oldu. Diğer gol ise Morata'dan geldi.