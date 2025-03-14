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Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor Engelini Rahat Aştı

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor Engelini Rahat Aştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 22:28

Süper Lig'de 28.hafta açılış maçında lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray maç fazlasıyla 7 puan önde çıktığı maçta da rahat bir futbolla rahat bir skor aldı. İlk yarıda rakibine üç gol atan sarı kırmızılılar ikinci yarıda rölanti bir futbolla rakibini mağlup etmeyi başardı. Hat-Trick yapan Osimhen maçın yıldızı oldu. Diğer gol ise Morata'dan geldi.

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Süper Lig'de 28.hafta RAMS Park'ta açıldı.

Süper Lig'de 28.hafta RAMS Park'ta açıldı.

Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladığı maçta baştan sona üstün bir futbolla üç puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkarmayı başardı. 

Okan Buruk, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde görev verdiği Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Lemina'nın yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Osimhen üç golle yıldızlaştı...

Osimhen üç golle yıldızlaştı...

Victor Osimhen,Icardi'nin yokluğunda adeta hücum gücünü tek başına sırtlandı. Bu maçta da 30, 45+3 ve 52.dakikalarda Antalyaspor ağlarını havalandırarak üç puanı hat-trick'le taçlandırdı. 

Osimhen'in üç golünün yanı sıra bir gol de penaltıdan Alvaro Morata attı.

Maç fazlasıyla rahat nefes aldılar.

Maç fazlasıyla rahat nefes aldılar.

Fenerbahçe puan farkını dörde düşürmüştü. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen sarı lacivertlilere karşın Galatasaray, Alanyaspor'u yendi ve fark 7 puan oldu. Bu haftanın açılış maçında da Antalyaspor'u yenen sarı kırmızılılar maç fazlasıyla farkı 10'a çıkardı.

Fenerbahçe, Avrupa dönüşü pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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