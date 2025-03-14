Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor Engelini Rahat Aştı
Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor Engelini Rahat Aştı
Süper Lig'de 28.hafta açılış maçında lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray maç fazlasıyla 7 puan önde çıktığı maçta da rahat bir futbolla rahat bir skor aldı. İlk yarıda rakibine üç gol atan sarı kırmızılılar ikinci yarıda rölanti bir futbolla rakibini mağlup etmeyi başardı. Hat-Trick yapan Osimhen maçın yıldızı oldu. Diğer gol ise Morata'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de 28.hafta RAMS Park'ta açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osimhen üç golle yıldızlaştı...
Maç fazlasıyla rahat nefes aldılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın