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Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Avrupa'dan Dört Talip Var

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Avrupa'dan Dört Talip Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 19:41

Galatasaray'da sakatlığıyla camiayı üzen Mauro Icardi, sezon sonuna dek formadan uzak kalacak. Osimhen ve Morata ile Icardi'nin yokluğunu hissetmemeye çalışan sarı kırmızılılarda sezon sonu Arjantinli golcüyle yollar ayrılabilir. 

Sık sık ülkesine döneceği iddia edilen Mauro Icardi'nin de menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia edilmişti. 

Bugün Arjantin basınında ise Icardi ile ilgili Avrupa'dan dört kulübün transfer isteğinde olduğu yazıldı.

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Mauro Icardi sakatlığıyla Galatasaraylıları üzmüştü.

Mauro Icardi sakatlığıyla Galatasaraylıları üzmüştü.

Mauro Icardi hem yeşil sahadaki performansı hem de özel hayatında yaşadıklarıyla sürekli göz önünde bir isim. Wanda Nara ile yaşadıkları artık magazin basınını da devreye soktu. Bugünlerde yeni bir aşka yelken açan Arjantinli golcü sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalıyor. 

Arjantin'de tedavisini sürdüren Icardi'nin sezon sonu ayrılabileceği iddia edildi.

Avrupa'da dört kulüp Icardi ile ilgileniyor.

Avrupa'da dört kulüp Icardi ile ilgileniyor.

Arjantin'de yayın yapan El Instransigente, golcü oyuncu için Avrupa'da mücadele eden dört takımın istekli olduğunu yazdı. 

Sık sık çocuklarının eğitimi ve velayet davası için Arjantin'e dönmek istediği yazılan Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etme isteğinin daha ağır bastığı iddia ediliyor.

Sezon sonu ayrılık yaşanabilir.

Sezon sonu ayrılık yaşanabilir.

Galatasaray'dan sakatlığı sebebiyle uzak kalan Icardi'nin transfer olmak istediği sık sık Arjantin basınında yazılıyor. Gazetede de bu konu hatırlatılarak, dört kulüpten gelen teklife yer verildi. 

Roma, Real Sociedad, Girona ve Napoli'nin golcü oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. 

Takımların Icardi'nin sakatlık sürecini izlediklerini ve geri dönüşünü yakından takip ederek, duruma göre girişimde bulunacaklarını yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Osman Elmallı

beşiktaş ve trabzonspora transfer olsa amma olur