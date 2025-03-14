Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Avrupa'dan Dört Talip Var

Arjantin'de yayın yapan El Instransigente, golcü oyuncu için Avrupa'da mücadele eden dört takımın istekli olduğunu yazdı.

Sık sık çocuklarının eğitimi ve velayet davası için Arjantin'e dönmek istediği yazılan Icardi'nin kariyerine Avrupa'da devam etme isteğinin daha ağır bastığı iddia ediliyor.