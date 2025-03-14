Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Avrupa'dan Dört Talip Var
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye Avrupa'dan Dört Talip Var
Galatasaray'da sakatlığıyla camiayı üzen Mauro Icardi, sezon sonuna dek formadan uzak kalacak. Osimhen ve Morata ile Icardi'nin yokluğunu hissetmemeye çalışan sarı kırmızılılarda sezon sonu Arjantinli golcüyle yollar ayrılabilir.
Sık sık ülkesine döneceği iddia edilen Mauro Icardi'nin de menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdiği iddia edilmişti.
Bugün Arjantin basınında ise Icardi ile ilgili Avrupa'dan dört kulübün transfer isteğinde olduğu yazıldı.
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Mauro Icardi sakatlığıyla Galatasaraylıları üzmüştü.
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Avrupa'da dört kulüp Icardi ile ilgileniyor.
Sezon sonu ayrılık yaşanabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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