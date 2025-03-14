Fenerbahçe'de Penaltı Kaçıran Fred'in İlginç Penaltı İstatistiği Şaşırttı
Fenerbahçe'de Penaltı Kaçıran Fred'in İlginç Penaltı İstatistiği Şaşırttı
Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında deplasmanda Rangers'ı normal sürede 2-0 yenerek maçı penaltılara götürdü. Sahadaki futboluyla beğeni toplayan sarı lacivertliler aynı başarıyı penaltılarda gösteremedi. Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş birbirinden kötü üç penaltı atarak taraftarlarını üzdüler. Mourinho'nun maç sonu Fred'in penaltısıyla ilgili yaptığı yorumlar çok konuşulmuştu. Portekizli teknik adam, 'Fred hafta içi çok çalıştı' demişti. Ancak çıkan bir istatistik herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe dün gece penaltılarla elenerek sevenlerini üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Penaltı kaçıran isimler arasında Fred de vardı.
İlk kez penaltı kullanmış.
Penaltılara çok çalışmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın