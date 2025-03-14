Fenerbahçe'de Penaltı Kaçıran Fred'in İlginç Penaltı İstatistiği Şaşırttı

Maçın ardından üzgün görünen Mourinho da penaltılara değindi ve futbolcularını savundu.

Mourinho, 'Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta ‘sıra bana ne zaman gelecek’ diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz.' açıklaması yapmıştı.