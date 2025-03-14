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Fenerbahçe'de Penaltı Kaçıran Fred'in İlginç Penaltı İstatistiği Şaşırttı

Fenerbahçe'de Penaltı Kaçıran Fred'in İlginç Penaltı İstatistiği Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 17:27 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 17:32

Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında deplasmanda Rangers'ı normal sürede 2-0 yenerek maçı penaltılara götürdü. Sahadaki futboluyla beğeni toplayan sarı lacivertliler aynı başarıyı penaltılarda gösteremedi. Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş birbirinden kötü üç penaltı atarak taraftarlarını üzdüler. Mourinho'nun maç sonu Fred'in penaltısıyla ilgili yaptığı yorumlar çok konuşulmuştu. Portekizli teknik adam, 'Fred hafta içi çok çalıştı' demişti. Ancak çıkan bir istatistik herkesi şaşırttı.

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Fenerbahçe dün gece penaltılarla elenerek sevenlerini üzdü.

Fenerbahçe dün gece penaltılarla elenerek sevenlerini üzdü.

Tur Kadıköy'de bitti diyenlere inat Fenerbahçe dün bambaşka bir performansla rakibini normal sürede 2-0 yendi. Uzatmalara ardından penaltılara giden maçta yaşananlar ise Fenerbahçeliler adına tam bir mutsuz sona sahne oldu. 

Kaçan penaltılar turu Rangers'a verirken hakem kararları da hayli konuşuldu. Ancak taraftar penaltı kaçıran isimlere de eleştirilerde bulundu.

Penaltı kaçıran isimler arasında Fred de vardı.

Penaltı kaçıran isimler arasında Fred de vardı.

İlk penaltıyı Fenerbahçe kullandı. Dusan Tadic ilk penaltıyı kaçırırken, İrfan Can Eğribayat'ın daha sonra kurtardığı penaltı ile Fenerbahçe durumu eşitledi. Ancak hemen sonrasında Fred'in kaçırdığı penaltı avantajı bi kez daha Rangers'a verdi.

Son penaltıda ise Mert Hakan Yandaş çok kötü bir penaltı atarak turun galibini belirledi. Penaltıların ardından Fred'le iligili ilginç bir penaltı istatistiği ortaya çıktı.

İlk kez penaltı kullanmış.

İlk kez penaltı kullanmış.

Kulüp kariyerinde 493 maça çıkan Fred, bu maçlarda 'transfermarkt' verilerine göre 44 gole imza attı. Ancak Fred bu 493 maçın hiçbirinde penaltı noktasında topun başına gelmemiş. 

Fred ilk penaltısını böylesine kritik bir anda Rangers'a karşı kullanmış.

Penaltılara çok çalışmış.

Penaltılara çok çalışmış.

Maçın ardından üzgün görünen Mourinho da penaltılara değindi ve futbolcularını savundu. 

Mourinho, 'Fred de penaltılar için çok çalışmıştı ve hatta ‘sıra bana ne zaman gelecek’ diye soruyordu. Mert de çok tecrübeli futbolcu ama futbol maalesef böyle. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil, hepimiz.' açıklaması yapmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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