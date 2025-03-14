onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Tarihi Belli Oldu: Dev Derbi 2 Nisan'da Oynanacak

Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Tarihi Belli Oldu: Dev Derbi 2 Nisan'da Oynanacak

Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 12:05 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 12:26

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 2 Nisan'da oynanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

'Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tek Ton

2 saatinizi boşa harcamayın gidin başka bişi izleyin 2 takımda kendisine yakışan oyunu oynamıyor aptal herifler

Osman Elmallı

https://www.youtube.com/watch?v=AE6yyrONpso

Osman Elmallı

😛😜😝😃😁😋🤤😂😅😄😆😛😜😝😛