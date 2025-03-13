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Avrupa Ligi'ne Penaltılarla Veda Eden Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Avrupa Ligi'ne Penaltılarla Veda Eden Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.03.2025 - 02:20

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini penaltılarla kaçırdı. Sarı-lacivertli taraftar, sosyal medyada penaltı kaçıran Tadic'e isyan etti. Normal sürede oynanan oyuna ise genel anlamda destek vardı.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Fenerbahçe taraftarının karşılaşmaya dair sosyal medya paylaşımlarından öne çıkanlar 👇

Fenerbahçe taraftarının karşılaşmaya dair sosyal medya paylaşımlarından öne çıkanlar 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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