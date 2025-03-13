Avrupa Ligi'ne Penaltılarla Veda Eden Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Avrupa Ligi'ne Penaltılarla Veda Eden Fenerbahçe'ye Taraftarından Tepkiler
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini penaltılarla kaçırdı. Sarı-lacivertli taraftar, sosyal medyada penaltı kaçıran Tadic'e isyan etti. Normal sürede oynanan oyuna ise genel anlamda destek vardı.
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Fenerbahçe taraftarının karşılaşmaya dair sosyal medya paylaşımlarından öne çıkanlar 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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