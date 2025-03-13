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Mercedes'in Yıllardır Hamilton'a Yaptıramadığını Bir Günde Yaptıran Ferrari

Mercedes'in Yıllardır Hamilton'a Yaptıramadığını Bir Günde Yaptıran Ferrari

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.03.2025 - 21:50

Formula 1 denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Lewis Hamilton, Mercedes’ten Ferrari’ye geçerek hem organizasyonun hem de takımın geleceğini değiştirebilecek tarihi bir hamle yaptı. Bu büyük transfer, tüm detaylarıyla dikkat çekerken, Ferrari’nin büyüklüğünü adeta Mercedes takım patronu Toto Wolff’un sözleri özetledi: “Biz başaramadık, onlar başardı.”

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2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.

Formula 1’in efsane isimlerinden, 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, geçtiğimiz yılın sonlarından 2013’ten bu yana yarıştığı Mercedes’le yollarını ayırdı ve 2025 sezonu için Ferrari’ye transfer oldu. Tüm gözler, tecrübeli pilotun kırmızı renklere nasıl bir hava katacağına ve Ferrari’yi yıllardır süren şampiyonluk özleminden kurtarıp kurtaramayacağına çevrildi. İlk yarış, 16 Martta!

Toto Wolff'ten esprili ama anlamı çok derin bir yorum geldi.

Toto Wolff'ten esprili ama anlamı çok derin bir yorum geldi.

Mercedes takım patronu, Avusturyalı bir kanala röportaj verirken Hamilton'ın gidişi hakkında sorulan soruya 'Başta bu fikir bana çok garip geliyordu.'Mercedes’te geçirdiği uzun yıllardan sonra onu kırmızı tulum içinde hayal etmek zor olmuştu. Fakat günümüzde her şey çok hızlı değişiyor.' diyerek yanıt verdi. Röportajında asıl dikkat çekici kısım ise Hamilton'ın Ferrari'nin merkezinde takım elbiseli pozuna yönelikti.

Wolff, yıldız sporcuyla olan anısını şu sözlerle anlattı:

'O fotoğrafta, 'Baba' filmindeki bir karakter gibi görünüyordu.'Ona şunu söyledim: 'Seni 12 yıl boyunca takım elbise giymeye ikna etmeye çalıştım ama sen Ferrari’deki ilk gününde bunu giydin!' Bu duruma birlikte çok güldük.'

Hamilton, Ferrari'deki ilk gününün ardından sosyal medya hesabından hislerini anlatarak bu fotoğrafı paylaşmıştı 👇

Hamilton, Ferrari'deki ilk gününün ardından sosyal medya hesabından hislerini anlatarak bu fotoğrafı paylaşmıştı 👇

'Bazen, o günün sonsuza kadar hatırlayacağınız bir gün olduğunu bilirsiniz ve bugün de Ferrari sürücüsü olarak geçirdiğim ilk gün olarak, o özel günlerden biri. Bir tarafım her zaman kırmızı içinde yarışmanın hayalini taşıdı. Bugün, o hayali gerçekleştirdiğim için daha mutlu olamazdım.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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