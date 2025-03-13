Mercedes'in Yıllardır Hamilton'a Yaptıramadığını Bir Günde Yaptıran Ferrari

Mercedes takım patronu, Avusturyalı bir kanala röportaj verirken Hamilton'ın gidişi hakkında sorulan soruya 'Başta bu fikir bana çok garip geliyordu.'Mercedes’te geçirdiği uzun yıllardan sonra onu kırmızı tulum içinde hayal etmek zor olmuştu. Fakat günümüzde her şey çok hızlı değişiyor.' diyerek yanıt verdi. Röportajında asıl dikkat çekici kısım ise Hamilton'ın Ferrari'nin merkezinde takım elbiseli pozuna yönelikti.

Wolff, yıldız sporcuyla olan anısını şu sözlerle anlattı:

'O fotoğrafta, 'Baba' filmindeki bir karakter gibi görünüyordu.'Ona şunu söyledim: 'Seni 12 yıl boyunca takım elbise giymeye ikna etmeye çalıştım ama sen Ferrari’deki ilk gününde bunu giydin!' Bu duruma birlikte çok güldük.'