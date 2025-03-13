Mercedes'in Yıllardır Hamilton'a Yaptıramadığını Bir Günde Yaptıran Ferrari
Mercedes'in Yıllardır Hamilton'a Yaptıramadığını Bir Günde Yaptıran Ferrari
Formula 1 denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Lewis Hamilton, Mercedes’ten Ferrari’ye geçerek hem organizasyonun hem de takımın geleceğini değiştirebilecek tarihi bir hamle yaptı. Bu büyük transfer, tüm detaylarıyla dikkat çekerken, Ferrari’nin büyüklüğünü adeta Mercedes takım patronu Toto Wolff’un sözleri özetledi: “Biz başaramadık, onlar başardı.”
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2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı.
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Toto Wolff'ten esprili ama anlamı çok derin bir yorum geldi.
Hamilton, Ferrari'deki ilk gününün ardından sosyal medya hesabından hislerini anlatarak bu fotoğrafı paylaşmıştı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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