Alvarez'in İptal Edilen Tartışmalı Penaltısına UEFA'dan Yanıt!
Alvarez'in İptal Edilen Tartışmalı Penaltısına UEFA'dan Yanıt!
Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı maçta Julian Alvarez’in penaltı golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. UEFA, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.
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Real Madrid, penaltılarla turladı.
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Julian Alvarez'in penaltısının iptali maçın önüne geçti.
UEFA'nın duyurusu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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