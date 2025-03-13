onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Alvarez'in İptal Edilen Tartışmalı Penaltısına UEFA'dan Yanıt!

Alvarez'in İptal Edilen Tartışmalı Penaltısına UEFA'dan Yanıt!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.03.2025 - 18:50

Atletico Madrid’in Real Madrid’i ağırladığı maçta Julian Alvarez’in penaltı golü, VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş, karar büyük tartışmalara yol açmıştı. UEFA, gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Real Madrid, penaltılarla turladı.

Real Madrid, penaltılarla turladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'e konuk olan Real Madrid, normal sürede maçı 1-0 kaybetse de penaltı vuruşları sonucunda oluşan 4-2'lik skorla çeyrek final bileti alan taraf oldu ve Arsenal ile eşleşti.

Julian Alvarez'in penaltısının iptali maçın önüne geçti.

Julian Alvarez'in penaltısının iptali maçın önüne geçti.

Atletico Madrid'in ikinci penaltısında topun başına geçen Julian Alvarez, vuruşunu gole çevirmeyi başardı ancak gol, VAR tarafından iptal edildi. İptaldeki sebep, Arjantinli yıldızın vuruş esnasında topa iki kez temas etmesiydi. Temas olup olmadığı maçtan sonra en konuşulan konu oldu. 'Atletico'nun turu kaybetmesinde bir hakem hatası var mı yok yok mu?' soruları gündemden düşmezken organizasyondan resmi açıklama geldi.

UEFA'nın duyurusu 👇

UEFA'nın duyurusu 👇

'Atletico Madrid, UEFA’ya başvurarak, Julian Álvarez’in dün Real Madrid’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının sonunda penaltı noktasından yaptığı vuruşun iptal edilmesine yol açan olayla ilgili açıklama talep etti.

Temas minimal olsa da, oyuncu topa vurmadan önce destek ayağıyla temas etti. Mevcut kurala göre (Futbol Oyun Kuralları, Kural 14.1), VAR hakemi uyararak golün iptal edilmesi gerektiğini bildirmek zorundaydı.

UEFA, FIFA ve IFAB ile görüşmelere başlayarak, çift dokunuşun açıkça kasıtsız olduğu durumlarda kuralın gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek.'

Alvarez'in penaltısı.👇Sizce temas var mı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın