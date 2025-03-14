Rangers - Fenerbahçe Maçının Skandal VAR Hakemi 3 Süper Lig Maçı Yönetmiş
Rangers - Fenerbahçe Maçının Skandal VAR Hakemi 3 Süper Lig Maçı Yönetmiş
Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'a karşı şansını son ana kadar sürdürdü. Normal süresi 2-0 biten maçın ardından uzatmalarda da galip çıkmayınca maç penaltılara gitmişti. Penaltılarda Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltılar turun Rangers'a gitmesine neden olmuştu. Maç içinde Fenerbahçe'nin iki pozisyonda penaltı itirazları hayli fazlaydı. Hem Mourinho hem de yorumcular verilmeyen penaltıya isyan etti ancak sonuç değişmedi. Rangers maçında müdahale etmeyen VAR hakeminin Süper Lig'de görev aldığı öğrenildi.
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Fenerbahçe penaltılarda turu vererek taraftarını bir kez daha üzdü.
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VAR hakemi Pol van Boekel yabancı değilmiş.
Derbide düdük çalmış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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