Rangers - Fenerbahçe Maçının Skandal VAR Hakemi 3 Süper Lig Maçı Yönetmiş

Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel için maç sonunda Mourinho, 'Bugünkü VAR hakemi dünyanın en iyi VAR hakemi olarak gösteriliyor. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün.' demişti.

O, VAR hakeminin Süper Lig'de üç maça çıktığı öğrenildi.