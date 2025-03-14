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Rangers - Fenerbahçe Maçının Skandal VAR Hakemi 3 Süper Lig Maçı Yönetmiş

Rangers - Fenerbahçe Maçının Skandal VAR Hakemi 3 Süper Lig Maçı Yönetmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 18:01

Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-1 yenildiği Rangers'a karşı şansını son ana kadar sürdürdü. Normal süresi 2-0 biten maçın ardından uzatmalarda da galip çıkmayınca maç penaltılara gitmişti. Penaltılarda Tadic, Fred ve Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltılar turun Rangers'a gitmesine neden olmuştu. Maç içinde Fenerbahçe'nin iki pozisyonda penaltı itirazları hayli fazlaydı. Hem Mourinho hem de yorumcular verilmeyen penaltıya isyan etti ancak sonuç değişmedi. Rangers maçında müdahale etmeyen VAR hakeminin Süper Lig'de görev aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe penaltılarda turu vererek taraftarını bir kez daha üzdü.

Fenerbahçe penaltılarda turu vererek taraftarını bir kez daha üzdü.

3-1'in rövanşını çok iyi oynayan sarı lacivertliler, normal süreyi 2-0 önde kapattı. Uzatmalar da galibi belirleyemeyince penaltılarda daha iyi olan taraf Rangers turu penaltılarla aldı. Ancak maç içinde Fenerbahçe'nin özellikle iki pozisyonda penaltı itirazları vardı. VAR müdahalesinin olmaması ise Fenerbahçelileri daha da öfkelendirdi. Mourinho da VAR hakemine kayıtsız kalmadı ve maç sonunda eleştirdi.

VAR hakemi Pol van Boekel yabancı değilmiş.

VAR hakemi Pol van Boekel yabancı değilmiş.

Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel için maç sonunda Mourinho, 'Bugünkü VAR hakemi dünyanın en iyi VAR hakemi olarak gösteriliyor. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün.' demişti. 

O, VAR hakeminin Süper Lig'de üç maça çıktığı öğrenildi.

Derbide düdük çalmış.

Derbide düdük çalmış.

Pol Van Boekel, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Beşiktaş maçında VAR hakemi olduğu ortaya çıktı. Al Musrati'nin kırmızı kartı da onun uyarısıyla gelmişti. Bununla beraber Hollandalı hakem iki Galatasaray maçında görev almış.

Bunun ilki geçtiğimiz sezonun son maçı olan Galatasaray-Konyaspor maçıydı. Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları maçı 3-1 kazandı.

Bu sezon ise geçtiğimiz hafta Alanyaspor-Galatasaray maçında görev alan Boekel, şu ana dek bir maçta görev alabildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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