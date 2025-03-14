Fenerbahçe Penaltılarla Kaybetti, Mourinho'nun Laneti Hatırlandı
Fenerbahçe Penaltılarla Kaybetti, Mourinho'nun Laneti Hatırlandı
Fenerbahçe dün gece Rangers'a 3-1'in rövanşında 2-0 üstünlük kurdu ancak toplamda skor 3-3 olduğu için maç uzatmalara gitti. Uzatmalardan da galip çıkmayınca galibi penaltılar belirledi. Penaltılarda Fred, Mert Hakan ve Tadic isabet sağlayamayınca tur Rangers'ın oldu. Rangers'ın galip geldiği penaltıların ardından Fred'in ilk kez penaltı kullandığı ortaya çıkmıştı. Bir ilginç istatistik de Mourinho'dan geldi. Mourinho'nun penaltılar laneti olmuş.
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Jose Mourinho, çalıştırdığı dev kulüpler ve buralarda kazandığı kupalarla anılıyor.
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Penaltı istatistiklerinde dibi gördü.
Kara listeye Fenerbahçe de eklendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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