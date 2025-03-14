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Fenerbahçe Penaltılarla Kaybetti, Mourinho'nun Laneti Hatırlandı

Fenerbahçe Penaltılarla Kaybetti, Mourinho'nun Laneti Hatırlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 18:47 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 18:51

Fenerbahçe dün gece Rangers'a 3-1'in rövanşında 2-0 üstünlük kurdu ancak toplamda skor 3-3 olduğu için maç uzatmalara gitti. Uzatmalardan da galip çıkmayınca galibi penaltılar belirledi. Penaltılarda Fred, Mert Hakan ve Tadic isabet sağlayamayınca tur Rangers'ın oldu. Rangers'ın galip geldiği penaltıların ardından Fred'in ilk kez penaltı kullandığı ortaya çıkmıştı. Bir ilginç istatistik de Mourinho'dan geldi. Mourinho'nun penaltılar laneti olmuş.

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Jose Mourinho, çalıştırdığı dev kulüpler ve buralarda kazandığı kupalarla anılıyor.

Jose Mourinho, çalıştırdığı dev kulüpler ve buralarda kazandığı kupalarla anılıyor.

Benfica, Leira, Porto, Real Madrid, Inter, Chelsea,Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe... Mourinho'nun çalıştırdığı kulüplerde iz bırakmadığını söylemek çok zor. Kiminde kupa ve başarılarla kiminde polemiklerle... 

Avrupa kupalarında da önemli bir yeri olan Mourinho'nun ilginç bir istatistiği ortaya çıktı.

Penaltı istatistiklerinde dibi gördü.

Penaltı istatistiklerinde dibi gördü.

Jose Mourinho kariyerindeki başarılarını penaltılara yansıtamamış görünüyor. Portekizli teknik adam 12 kez takımlarıyla seri penaltı heyecanı yaşadı. 

Bu 12 maçta ise oldukça kötü bir istatistik elde etti. 

Jose Mourinho'nun 12 maçta turu geçtiği maç sayısı sadece 2! 10 maçtan boynu bükük ayrılan Jose Mourinho'nun bu istatistiği dün gece bir daha hatırlandı.

Kara listeye Fenerbahçe de eklendi.

Kara listeye Fenerbahçe de eklendi.

Jose Mourinho'nun 11 maçta 9 kez mağlubiyet yaşadığı seri penaltı atışlarında 10. mağlubiyet ise Fenerbahçe ile geldi. 

Mourinho'nun kariyerinde penaltı ile kaybettiği maçlar şu şekilde oldu: 

26 Ekim 2005 | Chelsea - Charlton (4-5)

1 Mayıs 2007 | Liverpool - Chelsea (4-1)

5 Ağustos 2007 | Man United - Chelsea (3-0)

25 Nisan 2012 | Real Madrid - Bayern Münih (1-3)

30 Ağustos 2013 | Bayern Münih - Chelsea (5-4)

27 Ekim 2015 | Stoke City - Chelsea (5-4)

25 Eylül 2018 | Man United - Derby County (7-8)

4 Mart 2020 | Tottenham - Norwich (2-3)

31 Mayıs 2023 | Sevilla - AS Roma (3-1)

13 Mart 2025 | Rangers - Fenerbahçe (3-2)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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