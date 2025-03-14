Fenerbahçe Penaltılarla Kaybetti, Mourinho'nun Laneti Hatırlandı

Fenerbahçe dün gece Rangers'a 3-1'in rövanşında 2-0 üstünlük kurdu ancak toplamda skor 3-3 olduğu için maç uzatmalara gitti. Uzatmalardan da galip çıkmayınca galibi penaltılar belirledi. Penaltılarda Fred, Mert Hakan ve Tadic isabet sağlayamayınca tur Rangers'ın oldu. Rangers'ın galip geldiği penaltıların ardından Fred'in ilk kez penaltı kullandığı ortaya çıkmıştı. Bir ilginç istatistik de Mourinho'dan geldi. Mourinho'nun penaltılar laneti olmuş.