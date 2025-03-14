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Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva'ya Destek Geldi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva'ya Destek Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 22:00

Ricardo Quaresma ve Beşiktaş taraftarı arasındaki ilişki kolay kolay hiçbir futbolcunun erişemeyeceği seviyede. Beşiktaş'a transfer olmadan Porto formasıyla başlayan ilişki bugünlere kadar geldi. Beşiktaş - Porto maçında tribünler onu alkışlamış o da tribünlere gelerek Beşiktaş taraftarını alkışlayıp selamlamıştı. 'Ayağının dışı, canımızın içi' denen Quaresma halen Beşiktaş'tan kopmuş değil. Kulüp YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Q7, vatandaşı Rafa Silva'ya da destek oldu.

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Taraftar Q7'yi, Q7 taraftarı unutmuyor.

Taraftar Q7'yi, Q7 taraftarı unutmuyor.

Beşiktaş'ın son dönemdeki en önemli yıldızlarından biri şüphesiz Quaresma! Portekiz milli takımının vazgeçilmeziydi. Hatta bir dönem Barcelona forması giyerken Ronaldo ile kıyaslanıyordu. 

Yolu Beşiktaş'a düştüğünde ise Süper Lig'in nasıl bir yıldızla baş başa olduğunu taraflı tarafsız herkes kabul ediyordu. Taraftarla kurduğu bağ ise bambaşkaydı.

Ayrıldı ama yine Beşiktaş'a geri döndü.

Ayrıldı ama yine Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş'la kupalar, şampiyonluklar kazanan Quaresma ayrılmasına rağmen geri dönerek tekrar kaldığı yerden devam etti. Beşiktaş'la adı futbolu bırakma seviyesindeyken bile anılan Quaresma, kulüp YouTube kanalına yaptığı açıklamalarla tekrar taraftarın karşısına çıktı.

Quaresma, Rafa Silva'ya değinmeden geçmedi.

Quaresma, Rafa Silva'ya değinmeden geçmedi.

Vatandaşı Rafa Silva'ya değinen Quaresma, karakteriyle ilgili tüyolar verdi. Quaresma, 'Rafa Silva çok özel bir karakter. Çok iyi bir çocuk. Çok içine kapanık, sakin bir kişi. Herkesin karakterine saygı duymalıyız. Taraftarlarımız onun ne kadar harika bir insan olduğunu bilmeli. O röportajları, konuşmayı sevmez ama çok temiz bir kalbi var' dedi.

Başkan Serdal Adalı'ya "baba" benzetmesi.

Başkan Serdal Adalı'ya "baba" benzetmesi.

Serdal Adalı'nın yönetici olduğu dönem geldiğini hatırlatan Ricardo Quaresma, 'Serdal Adalı, benim için özel bir insan. Beni buraya getiren, Beşiktaş'ta oynama fırsatını veren kişi. Futbolun bana kazandırdığı bir baba. Onu çok seviyorum, onun bana olan sevgisini de biliyorum' açıklaması yaptı.

Beşiktaş'ı Portekiz'de de takip ediyor.

Beşiktaş'ı Portekiz'de de takip ediyor.

Portekiz'de Süper Lig'in yayınlandığını söyleyen Quaresma, Beşiktaş maçları izlediğini söyledi. Quresma, 'Portekiz'de birçok Süper Lig maçı yayınlanıyor ama benim için önemli olan Beşiktaş'ın maçları. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları benim için önemli değil. Beşiktaş'ı izliyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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