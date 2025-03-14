Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva'ya Destek Geldi
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva'ya Destek Geldi
Ricardo Quaresma ve Beşiktaş taraftarı arasındaki ilişki kolay kolay hiçbir futbolcunun erişemeyeceği seviyede. Beşiktaş'a transfer olmadan Porto formasıyla başlayan ilişki bugünlere kadar geldi. Beşiktaş - Porto maçında tribünler onu alkışlamış o da tribünlere gelerek Beşiktaş taraftarını alkışlayıp selamlamıştı. 'Ayağının dışı, canımızın içi' denen Quaresma halen Beşiktaş'tan kopmuş değil. Kulüp YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Q7, vatandaşı Rafa Silva'ya da destek oldu.
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Taraftar Q7'yi, Q7 taraftarı unutmuyor.
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Ayrıldı ama yine Beşiktaş'a geri döndü.
Quaresma, Rafa Silva'ya değinmeden geçmedi.
Başkan Serdal Adalı'ya "baba" benzetmesi.
Beşiktaş'ı Portekiz'de de takip ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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