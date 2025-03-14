Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'dan Rafa Silva'ya Destek Geldi

Vatandaşı Rafa Silva'ya değinen Quaresma, karakteriyle ilgili tüyolar verdi. Quaresma, 'Rafa Silva çok özel bir karakter. Çok iyi bir çocuk. Çok içine kapanık, sakin bir kişi. Herkesin karakterine saygı duymalıyız. Taraftarlarımız onun ne kadar harika bir insan olduğunu bilmeli. O röportajları, konuşmayı sevmez ama çok temiz bir kalbi var' dedi.