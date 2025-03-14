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Euro 2032'de Türkiye'nin Ortağı İtalya Ev Sahipliğinden Çekilebilir

Euro 2032'de Türkiye'nin Ortağı İtalya Ev Sahipliğinden Çekilebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2025 - 20:59 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 21:04

Euro 2024'te milli takımımızın başarıları hepimizi gururlandırdı. Almanya'da gurbetçi taraftarlarımızın doldurduğu statlarda adeta ev sahibi gibiydik. Şimdi ise önümüzde yeni bir heyecan var. 2032 yılında ülkemiz İtalya ile birlikte ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. Stadyumlar bile belirlenirken İtalya tarafından 'kriz' haberleri gelmeye başladı.

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2032 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olma heyecanı yaşayacağız.

2032 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olma heyecanı yaşayacağız.

Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki son katılışında önemli izler bıraktı. Montella yönetimindeki milliler oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Gurbetçilerin yoğun desteği altında ev sahibi gibi çıktığımız maçlarda tribünlerdeki görüntüler ise görülmeye değerdi. 

Bu görüntülerden çok daha güzeli 2032'de Türkiye'de yaşanabilir. Türkiye, İtalya ile ev sahibi olacak.

İtalya'da ise kriz iddiaları gündeme geldi.

İtalya'da ise kriz iddiaları gündeme geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre İtalya hükümeti, stadyumların yeterliliğini sağlamak için gerekli 300 milyon euroyu ödeyememe riski ile karşı karşıya. Böyle bir durum yaşanırsa Türkiye organizasyonun tek ev sahibi konumuna gelebilir.

Turnuvaya 7 yıl var ama şartnamedeki zaman daralıyor.

Turnuvaya 7 yıl var ama şartnamedeki zaman daralıyor.

UEFA'nın belirlediği kriterlere göre, Euro 2032 organizasyonu için İtalya ve Türkiye'nin Ekim 2026'ya kadar beşer stadyumu belirlemesi, bu stadyumların teknik ve finansal projelerini onaylatması, gerekli kaynakları sağlaması veya en geç altı ay içinde inşaat sürecini başlatacak hazırlıkları tamamlaması gerekiyor.

Her iki ülkenin de önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bu süreci başarıyla tamamlaması büyük önem taşıyor. Bu adımlar, organizasyonun planlandığı şekilde ilerlemesi için kritik bir rol oynayacak.

İtalya daralan süreden en sağlıklı şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

İtalya daralan süreden en sağlıklı şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.

İtalya'da stadyumların büyük bir kısmı belediyelerin mülkiyetinde ve yönetiminde bulunuyor. İtalya Spor Bakanı, yakın zamanda Senato'da yaptığı bir açıklamada, 'Şu an için kesin olan tek şey, hükümetin atayacağı bir komiser ve belediye başkanlarından oluşan bir alt komiteyle birlikte, süreçleri kolaylaştırıcı yetkilere sahip bir yapı oluşturacağımız' ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümetinin hedefi, belediyelere ait stadyumların özelleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri hayata geçirerek, bu tesislerin modernizasyonunun özel sektör tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak.

Kulüplere düşük faizli krediler de gündemde.

Kulüplere düşük faizli krediler de gündemde.

İtalya'da faaliyet gösteren Il Fatto Quotidiano gazetesinin haberine göre, özel şirketler stadyumların yenilenmesi ve modernizasyonu gibi büyük yatırımları tek başlarına üstlenmeye pek istekli değil. 

Bu nedenle, devlet destekli bir sermaye fonu oluşturulması fikrini öne sürüyorlar. Kulüplerin stadyumlarını yenilemeleri veya genişletmeleri için uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanları sunulması da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. 

Devlet destekli sermaye fonu için ilk aşamada 150 milyon euro, daha sonra ise toplamda 300 milyon euroluk bir kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Ancak, ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçen İtalya'da hükümet, bu büyüklükte bir mali yükü üstlenmek konusunda isteksiz davranıyor.

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İtalya, organizasyon hakkını kaybederse Türkiye tek ev sahibi olacak.

İtalya, organizasyon hakkını kaybederse Türkiye tek ev sahibi olacak.

TFF Başkanvekili ve Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı konuyla ilgili açıklama yaptı. 

Türkiye'nin UEFA'ya 10 stadyumun adını ilettiğini ve bu stadyumların tamamının hazır durumda olduğunu belirten Ceyhun Kazancı, 'Başlangıçta maçların yarısının İtalya'da, yarısının ise Türkiye'de oynanması planlanıyordu. Ancak, gelişmelere bağlı olarak bu oran yüzde 75'e 25 veya yüzde 80'e 20 şeklinde Türkiye lehine değişebilir. Gerektiği takdirde, Türkiye olarak Euro 2032'ye tek başımıza ev sahipliği yapmaya tamamen hazırız. Devletimiz de bu konuda her türlü desteği sağlıyor' ifadelerini kullandı. 

Kazancı, Türkiye'nin Euro 2032 organizasyonuyla ilgili tek eksiğinin, final maçının oynanacağı stadyumun en az 80 bin kişilik kapasiteye sahip olma zorunluluğu olduğunu belirtti. Bu konuda, 'Eğer final maçının Türkiye'de oynanacağı kesinleşirse, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesini 80 bine çıkararak bu sorunu kolayca çözebiliriz' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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