Euro 2032'de Türkiye'nin Ortağı İtalya Ev Sahipliğinden Çekilebilir
Euro 2032'de Türkiye'nin Ortağı İtalya Ev Sahipliğinden Çekilebilir
Euro 2024'te milli takımımızın başarıları hepimizi gururlandırdı. Almanya'da gurbetçi taraftarlarımızın doldurduğu statlarda adeta ev sahibi gibiydik. Şimdi ise önümüzde yeni bir heyecan var. 2032 yılında ülkemiz İtalya ile birlikte ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. Stadyumlar bile belirlenirken İtalya tarafından 'kriz' haberleri gelmeye başladı.
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2032 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi olma heyecanı yaşayacağız.
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İtalya'da ise kriz iddiaları gündeme geldi.
Turnuvaya 7 yıl var ama şartnamedeki zaman daralıyor.
İtalya daralan süreden en sağlıklı şekilde çıkmanın planlarını yapıyor.
Kulüplere düşük faizli krediler de gündemde.
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İtalya, organizasyon hakkını kaybederse Türkiye tek ev sahibi olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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