Euro 2032'de Türkiye'nin Ortağı İtalya Ev Sahipliğinden Çekilebilir

UEFA'nın belirlediği kriterlere göre, Euro 2032 organizasyonu için İtalya ve Türkiye'nin Ekim 2026'ya kadar beşer stadyumu belirlemesi, bu stadyumların teknik ve finansal projelerini onaylatması, gerekli kaynakları sağlaması veya en geç altı ay içinde inşaat sürecini başlatacak hazırlıkları tamamlaması gerekiyor.

Her iki ülkenin de önümüzdeki bir buçuk yıl içinde bu süreci başarıyla tamamlaması büyük önem taşıyor. Bu adımlar, organizasyonun planlandığı şekilde ilerlemesi için kritik bir rol oynayacak.