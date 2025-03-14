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Bikinili Protestolarıyla Dikkat Çeken Melisa Aydınalp’ten Baskılara Karşı Yeni Eylem

Bikinili Protestolarıyla Dikkat Çeken Melisa Aydınalp’ten Baskılara Karşı Yeni Eylem

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 22:01

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Kadın hakları savunucusu Melisa Aydınalp, Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği bikinili yürüyüş sonucunda gözaltına alınmasının ardından, kadın haklarına dair mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kadınların özgürlüğünün sınırlı olduğunu dile getiren Aydınalp, bu kez de farklı bir protesto ile gündeme geldi. Bu eylemde Aydınalp'in yanında yer alan arkadaşı, İran'da yaşayan kadınların karşı karşıya olduğu baskıları simgelemek adına çarşaf giydi.

Kaynak: https://www.instagram.com/melissaydin...
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Aydınalp, gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, kadın haklarının evrensel olduğunu ve mevcut düzenin getirdiği kısıtlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Aydınalp, gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, kadın haklarının evrensel olduğunu ve mevcut düzenin getirdiği kısıtlamaları kabul etmediklerini belirtti.

“Kadın haklarının yayılması gereken bir dönemde bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan eden ve kadınların sosyal ile iş hayatındaki yerlerini yok etmeye çalışan sistemi kınıyoruz. Ülkemizde sadece şubat ayında 16 kadın öldürüldü, 31 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bugün yaptığımız eylem, İran’daki ve Türkiye’deki kadınların patriyarka tarafından silinmeye çalışılmasına karşı bir duruş niteliğindedir. Kadınların varlığı ne sosyal hayattan ne de dünya üzerinden silinecektir. Kadın ölümleri bizi susturmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran’daki kadınların da maruz kaldığı baskılara dikkat çeken Aydınalp, kadın cinayetlerinin sorumlusunun erkek şiddeti olduğunu vurguladı.

İran’daki kadınların da maruz kaldığı baskılara dikkat çeken Aydınalp, kadın cinayetlerinin sorumlusunun erkek şiddeti olduğunu vurguladı.

Eylemleriyle sık sık gündeme gelen Aydınalp'in, kadın hakları konusundaki kararlı duruşu ve bu konuda attığı adımlar bir kez daha gözler önüne serildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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