Bikinili Protestolarıyla Dikkat Çeken Melisa Aydınalp’ten Baskılara Karşı Yeni Eylem

Kaynak: https://www.instagram.com/melissaydin...
Kadın hakları savunucusu Melisa Aydınalp, Bağdat Caddesi'nde gerçekleştirdiği bikinili yürüyüş sonucunda gözaltına alınmasının ardından, kadın haklarına dair mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Kadınların özgürlüğünün sınırlı olduğunu dile getiren Aydınalp, bu kez de farklı bir protesto ile gündeme geldi. Bu eylemde Aydınalp'in yanında yer alan arkadaşı, İran'da yaşayan kadınların karşı karşıya olduğu baskıları simgelemek adına çarşaf giydi.
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Aydınalp, gerçekleştirdiği yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada, kadın haklarının evrensel olduğunu ve mevcut düzenin getirdiği kısıtlamaları kabul etmediklerini belirtti.
İran’daki kadınların da maruz kaldığı baskılara dikkat çeken Aydınalp, kadın cinayetlerinin sorumlusunun erkek şiddeti olduğunu vurguladı.
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