Bikinili Protestolarıyla Dikkat Çeken Melisa Aydınalp’ten Baskılara Karşı Yeni Eylem

“Kadın haklarının yayılması gereken bir dönemde bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan eden ve kadınların sosyal ile iş hayatındaki yerlerini yok etmeye çalışan sistemi kınıyoruz. Ülkemizde sadece şubat ayında 16 kadın öldürüldü, 31 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bugün yaptığımız eylem, İran’daki ve Türkiye’deki kadınların patriyarka tarafından silinmeye çalışılmasına karşı bir duruş niteliğindedir. Kadınların varlığı ne sosyal hayattan ne de dünya üzerinden silinecektir. Kadın ölümleri bizi susturmayacaktır.” ifadelerini kullandı.