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Ünlü Jeolog Celal Şengör’den İstanbul Depremi İçin Korkutan Uyarı: "Keşke Ölseydik Diyecekler"

Ünlü Jeolog Celal Şengör’den İstanbul Depremi İçin Korkutan Uyarı: "Keşke Ölseydik Diyecekler"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 18:09

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Ülkemizin önde gelen jeologlarından Celal Şengör, deprem konusundaki bilgisi ve tecrübesiyle sıkça gündem oluşturuyor. Son olarak Cansu Canan'ın popüler YouTube programına konuk olan Şengör, İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şengör'ün ifadelerine göre, İstanbul'da gerçekleşecek depremden sonra yaşanacaklar asıl felaketi oluşturacak.

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Celal Şengör'ün İstanbul depremi hakkındaki açıklamaları:

Türkiye’nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Celal Şengör, bilimsel çalışmaları ve açık sözlü yorumlarıyla biliniyor.

Türkiye’nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Celal Şengör, bilimsel çalışmaları ve açık sözlü yorumlarıyla biliniyor.

Jeoloji alanındaki derin bilgisi ve tecrübeleriyle tanınan Şengör, özellikle Türkiye’nin deprem gerçeğine dair yaptığı uyarılarla dikkat çekiyor.

Şengör’e göre, İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel büyük depremin yıkıcı etkilerinden daha korkutucu olan şey, sonrasında yaşanabilecek kaos ortamı.

Şengör’e göre, İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel büyük depremin yıkıcı etkilerinden daha korkutucu olan şey, sonrasında yaşanabilecek kaos ortamı.

Bu açıklamalar, İstanbul ve çevresinde yaşayan milyonlarca insan için bir kez daha deprem gerçeğini hatırlatırken, olası bir felaketin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerin ne kadar kritik olduğunu gözler önüne serdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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