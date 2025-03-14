Ünlü Jeolog Celal Şengör’den İstanbul Depremi İçin Korkutan Uyarı: "Keşke Ölseydik Diyecekler"

Ülkemizin önde gelen jeologlarından Celal Şengör, deprem konusundaki bilgisi ve tecrübesiyle sıkça gündem oluşturuyor. Son olarak Cansu Canan'ın popüler YouTube programına konuk olan Şengör, İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şengör'ün ifadelerine göre, İstanbul'da gerçekleşecek depremden sonra yaşanacaklar asıl felaketi oluşturacak.
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Celal Şengör'ün İstanbul depremi hakkındaki açıklamaları:
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Türkiye’nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Celal Şengör, bilimsel çalışmaları ve açık sözlü yorumlarıyla biliniyor.
Şengör’e göre, İstanbul’da gerçekleşmesi muhtemel büyük depremin yıkıcı etkilerinden daha korkutucu olan şey, sonrasında yaşanabilecek kaos ortamı.
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