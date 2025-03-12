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Kadınlar Dünyadan Bir Anda Yok Olsa Ne Olurdu? Yapay Zeka Cevapladı!

Kadınlar Dünyadan Bir Anda Yok Olsa Ne Olurdu? Yapay Zeka Cevapladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 12:58

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Yapay zeka, doğru bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmayı sağlayarak insanlara işlerinde kolaylık ve verimlilik sunuyor. Cevaplandırmakta zorlandığımız bazı soruların cevaplarını ise yapay zeka sayesinde bulabiliyoruz. Peki, kadınlar bir anda dünyadan yok olsaydı, ne olurdu? Bu soruyu hiç düşündünüz mü? @yapayzekanineserleri isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yapay zeka, merak edenler için bu soruyu yanıtladı ve sonuçlar oldukça çarpıcı!

Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Yapay zekaya göre, ilk etapta erkekler şaşkınlık yaşardı, ancak bir süre sonra mutlu olmaya başlarlardı.

Yapay zekaya göre, ilk etapta erkekler şaşkınlık yaşardı, ancak bir süre sonra mutlu olmaya başlarlardı.

Başlangıçta bir ter atar, toplu mangal partileri düzenlerlerdi. Kurallara ise ihtiyaç duymazlardı ve kredi kartlarını bir kenara atıp, tamamen rahat bir yaşam tarzına yelken açarlardı.

Ancak 5 yıl sonra, toplumda kavgalar artar, sokakta yaşayan insanların sayısı çoğalır ve pek çok iş yeri kapanırdı.

Ancak 5 yıl sonra, toplumda kavgalar artar, sokakta yaşayan insanların sayısı çoğalır ve pek çok iş yeri kapanırdı.

10 yıl sonra, obezite oranları yükselir, öfke ve duygu kaybı artar, suç oranları ciddi şekilde yükselir ve toplumsal bozulma zirveye ulaşırdı.

100 yıl sonra ise insanlık tamamen yok olurdu.

100 yıl sonra ise insanlık tamamen yok olurdu.

Sonuç olarak, kadınlar dünyada çok önemli bir yer tutuyor. Kadınlar iyi ki var!

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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