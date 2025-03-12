Kadınlar Dünyadan Bir Anda Yok Olsa Ne Olurdu? Yapay Zeka Cevapladı!

Yapay zeka, doğru bilgiye hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmayı sağlayarak insanlara işlerinde kolaylık ve verimlilik sunuyor. Cevaplandırmakta zorlandığımız bazı soruların cevaplarını ise yapay zeka sayesinde bulabiliyoruz. Peki, kadınlar bir anda dünyadan yok olsaydı, ne olurdu? Bu soruyu hiç düşündünüz mü? @yapayzekanineserleri isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yapay zeka, merak edenler için bu soruyu yanıtladı ve sonuçlar oldukça çarpıcı!
Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Yapay zekaya göre, ilk etapta erkekler şaşkınlık yaşardı, ancak bir süre sonra mutlu olmaya başlarlardı.
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Ancak 5 yıl sonra, toplumda kavgalar artar, sokakta yaşayan insanların sayısı çoğalır ve pek çok iş yeri kapanırdı.
100 yıl sonra ise insanlık tamamen yok olurdu.
İşte detaylar👇📹
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