Uzun Yaşam Hakkında Konuşan Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Sözleri Tartışma Yarattı

İnsanlar uzun yaşamak ister çünkü hayatı dolu dolu yaşamak, deneyimlerini artırmak ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek arzusu, doğal bir içgüdüdür. Uzun yaşam, kişiye daha fazla fırsat, mutluluk ve başarı yaşama şansı sunar. Bu düşünceye katılan Dr. Ayşegül Çoruhlu ise, 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.