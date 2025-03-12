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Uzun Yaşam Hakkında Konuşan Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Sözleri Tartışma Yarattı

Uzun Yaşam Hakkında Konuşan Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun Sözleri Tartışma Yarattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 14:17

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İnsanlar uzun yaşamak ister çünkü hayatı dolu dolu yaşamak, deneyimlerini artırmak ve sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek arzusu, doğal bir içgüdüdür. Uzun yaşam, kişiye daha fazla fırsat, mutluluk ve başarı yaşama şansı sunar. Bu düşünceye katılan Dr. Ayşegül Çoruhlu ise, 122,5 yaşına kadar yaşamanın insanların doğuştan hakkı olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekti.

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile bu iddiasını gündeme getiren Dr. Çoruhlu, “122,5 yaşına kadar yaşamak bizim doğuştan hakkımız. Ben 122 buçuğumu geri istiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile bu iddiasını gündeme getiren Dr. Çoruhlu, “122,5 yaşına kadar yaşamak bizim doğuştan hakkımız. Ben 122 buçuğumu geri istiyorum" dedi.

Çoruhlu, açıklamalarına devam ederken, “Hadi buçuğa izin veriyorum. 122’ye kadar elden ayaktan düşmek de istemiyorum” diyerek, uzun yaşam ve sağlıklı yaşlanma konusundaki görüşlerini aktardı.

Çoruhlu, açıklamalarına devam ederken, “Hadi buçuğa izin veriyorum. 122’ye kadar elden ayaktan düşmek de istemiyorum” diyerek, uzun yaşam ve sağlıklı yaşlanma konusundaki görüşlerini aktardı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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Oytun akyol

türkiye de 122 sene yaşamak mı?yok canım ben almayayım

Osman Elmallı

nasıl alacaksın insanları biontech aşısıyla 40 yaşındakileri öldürdüler

Çeyrek Muhalif

Bak birisi var o duymasın bu dediğini 122 yıl yaşamak falan. Kim olduğunu söyleyemiyoruz maalesef...

Osman Elmallı

😝😂😆🤪😜😅🤤😁😛😋😃😃😛