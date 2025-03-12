Yıllar Sonra İstanbul’da Duygusal Buluşma: Minik Yol Arkadaşıyla Yeniden Karşılaştı

Beş yıl önce Türkiye’yi ziyaret eden TikTok kullanıcısı @linda_idrisova_, İstanbul’da kendisine eşlik eden minik yol arkadaşı Tahir ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Küçük bir çocukken ona İstanbul’u gezdiren ve tatlı sohbetiyle yolculuğunu renklendiren Tahir’i tekrar gören kadın, büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Minik arkadaşı da onu hatırlayınca duygu dolu anlar yaşandı.
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TikTok’ta paylaşılan videoda, yıllar sonra karşılaşan ikilinin birbirini gördüğü andaki samimiyeti izleyenlerin içini ısıttı.
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Kadın, nostaljik bir dokunuş yaparak beş yıl öncesine ait fotoğraf ve videoları da paylaşımına ekledi.
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