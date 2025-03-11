Bir İçerik Üreticisi Düğün Gününü Mizahi Bir Şekilde Ele Aldı: Evlilik Heyecanı Boşanma Kararına Dönüştü

Evlilik, iki kişinin hayatını birleştirip ömür boyu süreceğine dair verilen sözlerle taçlanır. Ancak, son yıllarda birçok çift, birlikteliklerini sürdüremeyip boşanma kararı alabiliyor. Bu durumu mizahi bir şekilde ele alan içerik üreticisi @ipekersann, paylaşımıyla viral oldu.
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Videoda, bir gelin ve damat karakterin düğün heyecanı mizahi bir şekilde canlandırıldı.
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Düğün günündeki neşeli diyalogların birkaç saniye içinde boşanma kararıyla sonuçlandığı video, "Evlenirken gelen aydınlanma" notu ile paylaşıldı.
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