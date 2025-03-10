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Erkeklerin Suçlu Olduğunda Kullandığı 5 Cümle Sıralandı: "Sen Kafanda Kurmuşsun"

Erkeklerin Suçlu Olduğunda Kullandığı 5 Cümle Sıralandı: "Sen Kafanda Kurmuşsun"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 21:39

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Suçlu olduğunu bilen erkekler genellikle duruma göre farklı tepkiler verebilir. Kimileri hatasını kabul edip özür dilerken, bazıları inkâr etmeyi, bahaneler üretmeyi veya suçu karşı tarafa yıkmayı tercih eder. 

@ozminna isimli Instagram hesabından paylaşılan bir videoda, içerik üreticisi erkek arkadaşına “Haksız olduğunda en çok kullandığın 5 cümle nedir?” diye sordu.

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Erkek arkadaşının yanıtları ise özellikle kadın takipçileri şaşırtmadı. “Ne alakası var?”, “Kafanda kurmuşsun.” gibi cümleleri sıralayan genç adam, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erkek arkadaşının yanıtları ise özellikle kadın takipçileri şaşırtmadı. “Ne alakası var?”, “Kafanda kurmuşsun.” gibi cümleleri sıralayan genç adam, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Peki, sizin veya erkek arkadaşlarınızın suçlu olduklarında en sık kullandıkları cümleler neler? Yorumlarda buluşalım!

Peki, sizin veya erkek arkadaşlarınızın suçlu olduklarında en sık kullandıkları cümleler neler? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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