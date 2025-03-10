Erkeklerin Suçlu Olduğunda Kullandığı 5 Cümle Sıralandı: "Sen Kafanda Kurmuşsun"

Suçlu olduğunu bilen erkekler genellikle duruma göre farklı tepkiler verebilir. Kimileri hatasını kabul edip özür dilerken, bazıları inkâr etmeyi, bahaneler üretmeyi veya suçu karşı tarafa yıkmayı tercih eder.

@ozminna isimli Instagram hesabından paylaşılan bir videoda, içerik üreticisi erkek arkadaşına “Haksız olduğunda en çok kullandığın 5 cümle nedir?” diye sordu.