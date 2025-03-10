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Bir Türk ve Polonyalı Genç Ortak Kelimeleri Telaffuz Etti, Benzerlikler Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Bir Türk ve Polonyalı Genç Ortak Kelimeleri Telaffuz Etti, Benzerlikler Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 17:06

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Türkçe ve Lehçe, köken olarak farklı dil ailelerine ait olsa da tarih boyunca kültürel etkileşimler sayesinde bazı kelimeleri ortak kullanıyor. Bu benzerlik, sosyal medyada paylaşılan bir video ile yeniden gündeme geldi.

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Videoda bir Türk ve bir Polonyalı, iki dilde de kullanılan bazı kelimeleri sırayla telaffuz etti.

Videoda bir Türk ve bir Polonyalı, iki dilde de kullanılan bazı kelimeleri sırayla telaffuz etti.

Ekran, haraç, karpuz gibi kelimelerin her iki dilde de neredeyse aynı şekilde söylendiği duyulunca izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan video, iki dil arasındaki tarihsel etkileşimleri yeniden hatırlattı.

Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan video, iki dil arasındaki tarihsel etkileşimleri yeniden hatırlattı.

Peki siz, Türkçe ve Lehçe arasındaki bu benzerlikleri biliyor muydunuz?

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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