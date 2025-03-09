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Okyanusun Ortasında Oruç: Gemilerde İftar Saatleri Nasıl Belirleniyor?

Okyanusun Ortasında Oruç: Gemilerde İftar Saatleri Nasıl Belirleniyor?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 23:38

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Ramazan ayında iftar saatleri şehirler arasında farklılık gösterirken, denizciler için bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor. Peki, sürekli hareket halinde olan bir gemide iftar vakti nasıl belirleniyor? Bir gemi çalışanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu süreci anlattı.

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Gemide iftar saatinin karadakinden farklı olduğunu vurgulayan gemi çalışanı, gemi sürekli hareket ettiği için batıya doğru gidildikçe günlerin uzadığını, bazen 25 saate kadar çıkabildiğini söyledi.

Gemide iftar saatinin karadakinden farklı olduğunu vurgulayan gemi çalışanı, gemi sürekli hareket ettiği için batıya doğru gidildikçe günlerin uzadığını, bazen 25 saate kadar çıkabildiğini söyledi.

Karada olduğu gibi ezan sesi ya da belirlenmiş bir iftar saati olmadığını belirten çalışan, Ramazan’ın ikinci veya üçüncü gününde kaptanın, iftar ve sahur saatlerini belirlemek için 'Nautical Almanac' adlı kitaptan güneşin doğuşunu ve batışını hesapladığını ifade etti.

Günümüzde ise bu hesaplamalar için çeşitli yardımcı araçların kullanıldığını belirten çalışan, gemide sürecin nasıl işlediğine dair soruları yanıtladı.

Günümüzde ise bu hesaplamalar için çeşitli yardımcı araçların kullanıldığını belirten çalışan, gemide sürecin nasıl işlediğine dair soruları yanıtladı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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