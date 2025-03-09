Okyanusun Ortasında Oruç: Gemilerde İftar Saatleri Nasıl Belirleniyor?

Ramazan ayında iftar saatleri şehirler arasında farklılık gösterirken, denizciler için bu durum daha da karmaşık bir hal alıyor. Peki, sürekli hareket halinde olan bir gemide iftar vakti nasıl belirleniyor? Bir gemi çalışanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu süreci anlattı.