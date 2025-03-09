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Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Batman, Joker, Wolverine ve Örümcek Adam Bir Arada!

Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Batman, Joker, Wolverine ve Örümcek Adam Bir Arada!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 19:28

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Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kurulmaya başladı. Ancak Adana, yine kendine özgü görüntülerle gündeme geldi. @adanaburada_01 isimli TikTok hesabından paylaşılan bir videoda, Batman, Joker, Wolverine ve Örümcek Adam aynı iftar sofrasında bir araya geldi.

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"Ramazan’da küslük olmaz" sözünü referans alan bu ilginç buluşma, ilk bakışta şaşkınlık yaratsa da Adana’nın renkli ve sürprizlerle dolu doğasını bilenler için pek de şaşırtıcı olmadı.

"Ramazan’da küslük olmaz" sözünü referans alan bu ilginç buluşma, ilk bakışta şaşkınlık yaratsa da Adana’nın renkli ve sürprizlerle dolu doğasını bilenler için pek de şaşırtıcı olmadı.

Daha önce güneşe ateş açılan bir şehirde, çizgi roman ve film dünyasının en ünlü karakterlerinin iftar sofrasında buluşması adeta “başka ülkede yaşayamam” dedirten anlardan biri oldu.

İftar sofrasında görmeyi beklemediğimiz o dörtlü, kısa sürede viral oldu.

İftar sofrasında görmeyi beklemediğimiz o dörtlü, kısa sürede viral oldu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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