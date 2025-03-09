Adana Yine Bildiğiniz Gibi: Batman, Joker, Wolverine ve Örümcek Adam Bir Arada!

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında iftar sofraları kurulmaya başladı. Ancak Adana, yine kendine özgü görüntülerle gündeme geldi. @adanaburada_01 isimli TikTok hesabından paylaşılan bir videoda, Batman, Joker, Wolverine ve Örümcek Adam aynı iftar sofrasında bir araya geldi.
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"Ramazan’da küslük olmaz" sözünü referans alan bu ilginç buluşma, ilk bakışta şaşkınlık yaratsa da Adana’nın renkli ve sürprizlerle dolu doğasını bilenler için pek de şaşırtıcı olmadı.
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İftar sofrasında görmeyi beklemediğimiz o dörtlü, kısa sürede viral oldu.
O anlar👇📹
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