Banktaki Kediyi Sevmek İsteyen Kadının Bir Anda Etrafının Sarıldığı Muhteşem Anlar

Kediler, yumuşacık tüyleri, sevimli bakışları ve huzur veren mırlamalarıyla insanın içini ısıtan en tatlı dostlardandır. Onlarla vakit geçirmek stresi azaltırken, insanın ruhunu da dinlendirir. İşte o sıcacık anlardan biri, TikTok kullanıcısı @nisosmiu’nun paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
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Bankta oturan bir kediyi fark eden kadın, onu sevmek için yanına giderek o anları kaydetmeye başladı.
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Ancak kısa süre içinde etrafını onlarca sevgiye aç kedi sardı!
İşte o anlar👇📹
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