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Banktaki Kediyi Sevmek İsteyen Kadının Bir Anda Etrafının Sarıldığı Muhteşem Anlar

Banktaki Kediyi Sevmek İsteyen Kadının Bir Anda Etrafının Sarıldığı Muhteşem Anlar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 11:52

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Kediler, yumuşacık tüyleri, sevimli bakışları ve huzur veren mırlamalarıyla insanın içini ısıtan en tatlı dostlardandır. Onlarla vakit geçirmek stresi azaltırken, insanın ruhunu da dinlendirir. İşte o sıcacık anlardan biri, TikTok kullanıcısı @nisosmiu’nun paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Bankta oturan bir kediyi fark eden kadın, onu sevmek için yanına giderek o anları kaydetmeye başladı.

Bankta oturan bir kediyi fark eden kadın, onu sevmek için yanına giderek o anları kaydetmeye başladı.

Ancak kısa süre içinde etrafını onlarca sevgiye aç kedi sardı!

Ancak kısa süre içinde etrafını onlarca sevgiye aç kedi sardı!

Pozitif enerji yayan bu video, kedilerin küçük bir dokunuşla bile günümüzü nasıl güzelleştirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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