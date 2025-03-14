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Mükremin Gezgin, Kadın Gibi Yaşamak Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

Mükremin Gezgin, Kadın Gibi Yaşamak Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 18:59

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TikTok'ta adından sıkça söz ettiren Mükremin Gezgin, eğlenceli paylaşımlarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor. Kendine has tarzı ve içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Gezgin, Testo Taylan'ın popüler YouTube programına konuk oldu. Programda, 'Bir kadın gibi yaşamak zor olmuyor mu?' şeklinde yöneltilen soruya, 'Ben bu dünyaya kadın olarak geldim, kadınım ben. Bunu kabullenecekler.' şeklinde yanıt verdi. Gezgin'in bu açıklamaları gündem oldu.

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İşte o anlar👇📹

Bir dönem “hamilelik” temalı videolarıyla büyük ilgi çeken fenomen, bu içerikler nedeniyle çeşitli tepkiler almıştı.

Bir dönem “hamilelik” temalı videolarıyla büyük ilgi çeken fenomen, bu içerikler nedeniyle çeşitli tepkiler almıştı.

Son olarak YouTube’da Testo Taylan’ın popüler programına konuk olan Gezgin, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi.

Cinsiyet kimliği konusundaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Gezgin, sosyal medya fenomeni olarak kendi tarzını ve kişiliğini özgürce yansıtmaya devam etti.

Cinsiyet kimliği konusundaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Gezgin, sosyal medya fenomeni olarak kendi tarzını ve kişiliğini özgürce yansıtmaya devam etti.

Fenomen isim, sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla varlığını sürdürürken, kendi kimliği ve duruşuyla da konuşulmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Gökhan Öktem

ticari değil yani

Yasin Duyan

bu tür oluşumlarla aynı ülkede yaşamak istemiyorum. kendilerini Suriye ve Afganistan'da görmek istiyorum. eğer böyle bir tercihin varsa bunu kendi içinde yaş... Devamını Gör

Diğdem Çakır

Bunların amacı cinsiyet değiştirmek değil ki, bunların amacı bu süreci kullanıp paranın a. koymak ve bunu da başardılar. Dediğiniz gibi cinsiyet değiştirip k... Devamını Gör

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