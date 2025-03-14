Mükremin Gezgin, Kadın Gibi Yaşamak Hakkında Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

TikTok'ta adından sıkça söz ettiren Mükremin Gezgin, eğlenceli paylaşımlarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyor. Kendine has tarzı ve içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Gezgin, Testo Taylan'ın popüler YouTube programına konuk oldu. Programda, 'Bir kadın gibi yaşamak zor olmuyor mu?' şeklinde yöneltilen soruya, 'Ben bu dünyaya kadın olarak geldim, kadınım ben. Bunu kabullenecekler.' şeklinde yanıt verdi. Gezgin'in bu açıklamaları gündem oldu.