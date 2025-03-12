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Güzellik Merkezlerinde Sıkça Duyulan Yalanlar İfşalandı: "Kılları %100 Bitirme Garantili Lazer Epilasyon Yok"

Güzellik Merkezlerinde Sıkça Duyulan Yalanlar İfşalandı: "Kılları %100 Bitirme Garantili Lazer Epilasyon Yok"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 15:00

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Güzellik merkezleri, müşterileri ikna etmek için bazen gerçeği çarpıtabilir. TikTok kullanıcısı @zeynepgumuskanatt, bu merkezlerde sıkça duyulan iddiaları ifşa eden bir video paylaştı. Videoda açıklama yapan kadınlar, özellikle zayıflama cihazları, cilt bakımı ve lazer epilasyon konularında sıkça dile getirilen yanlış yönlendirmelere dikkat çekti.

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İlk olarak, zayıflama cihazlarının tek seferde mucizevi sonuçlar vermediğini, sadece süreci desteklediğini belirten kadınlar, bu tür vaatlerin tamamen pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

İlk olarak, zayıflama cihazlarının tek seferde mucizevi sonuçlar vermediğini, sadece süreci desteklediğini belirten kadınlar, bu tür vaatlerin tamamen pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.

Cilt bakımına dair verilen vaatleri de ele alan kadınlar, ilk seansta cilt bakımının da sonuç vermediğini açıkladılar.

Ardından, “Kılları %100 bitirme garantili lazer epilasyon hizmeti diye bir şey yok” diyerek, hücreler canlı olduğu sürece kesin ve kalıcı bir sonucun mümkün olmadığını vurguladılar.

Ardından, “Kılları %100 bitirme garantili lazer epilasyon hizmeti diye bir şey yok” diyerek, hücreler canlı olduğu sürece kesin ve kalıcı bir sonucun mümkün olmadığını vurguladılar.

Hatta bu durumu esprili bir dille 'Eğer kıl çıkmıyorsa ölmüşsündür' sözleriyle açıkladılar.

Bunun yanı sıra, kalıcı makyaj, botoks ve dolgu gibi estetik işlemlerle ilgili de sıkça duyulan yalanları tek tek sıralayan TikTok kullanıcıları, güzellik merkezlerinin bazı vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Duymaya alışkın olduğumuz o yalanlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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