Güzellik Merkezlerinde Sıkça Duyulan Yalanlar İfşalandı: "Kılları %100 Bitirme Garantili Lazer Epilasyon Yok"

Hatta bu durumu esprili bir dille 'Eğer kıl çıkmıyorsa ölmüşsündür' sözleriyle açıkladılar.

Bunun yanı sıra, kalıcı makyaj, botoks ve dolgu gibi estetik işlemlerle ilgili de sıkça duyulan yalanları tek tek sıralayan TikTok kullanıcıları, güzellik merkezlerinin bazı vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.