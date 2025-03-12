Güzellik Merkezlerinde Sıkça Duyulan Yalanlar İfşalandı: "Kılları %100 Bitirme Garantili Lazer Epilasyon Yok"

Güzellik merkezleri, müşterileri ikna etmek için bazen gerçeği çarpıtabilir. TikTok kullanıcısı @zeynepgumuskanatt, bu merkezlerde sıkça duyulan iddiaları ifşa eden bir video paylaştı. Videoda açıklama yapan kadınlar, özellikle zayıflama cihazları, cilt bakımı ve lazer epilasyon konularında sıkça dile getirilen yanlış yönlendirmelere dikkat çekti.
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İlk olarak, zayıflama cihazlarının tek seferde mucizevi sonuçlar vermediğini, sadece süreci desteklediğini belirten kadınlar, bu tür vaatlerin tamamen pazarlama stratejisi olduğunu söyledi.
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Ardından, “Kılları %100 bitirme garantili lazer epilasyon hizmeti diye bir şey yok” diyerek, hücreler canlı olduğu sürece kesin ve kalıcı bir sonucun mümkün olmadığını vurguladılar.
Duymaya alışkın olduğumuz o yalanlar👇📹
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