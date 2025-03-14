Bu Bir Avrupa Birliği Anketidir! Türkiye AB'ye Girmeli mi?
Bu Bir Avrupa Birliği Anketidir! Türkiye AB'ye Girmeli mi?
Son günlerde yaşanan gelişmeler bir zamanlar ülkemizde yatıp kalkıp konuştuğumuz ama uzun süredir gündeme gelmeyen Avrupa Birliği konusunu tekrar açtı. İngiltere'nin Brexit oylamasıyla doğan boşluk, NATO'daki gelişmeler, Ukrayna Rusya Savaşı ve Trump'ın daha korumacı bir politika geliştireceğine dair verdiği güçlü sinyaller AB kapılarının açılmasının Avrupa'da da ciddi ciddi konuşulmasına neden oldu.
Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
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Geçtiğimiz gün Ankara'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi dönem başkanı Donald Tusk önemli açıklamalar yapmıştı.
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Peki sizce Türkiye AB'ye girmeli mi?
Sizce süreç tıkandı derken son zamanlarda gelen olumlu sinyallerin sebebi ne?
Sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ülkeye veya vatandaşa faydalı olur mu?
Türkiye'nin AB'ye girdiği senaryoda yurt dışına yerleşir misiniz?
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Son olarak sizce bu gelişmeler gerçekçi mi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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