Bu Bir Avrupa Birliği Anketidir! Türkiye AB'ye Girmeli mi?

Son günlerde yaşanan gelişmeler bir zamanlar ülkemizde yatıp kalkıp konuştuğumuz ama uzun süredir gündeme gelmeyen Avrupa Birliği konusunu tekrar açtı. İngiltere'nin Brexit oylamasıyla doğan boşluk, NATO'daki gelişmeler, Ukrayna Rusya Savaşı ve Trump'ın daha korumacı bir politika geliştireceğine dair verdiği güçlü sinyaller AB kapılarının açılmasının Avrupa'da da ciddi ciddi konuşulmasına neden oldu.

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?