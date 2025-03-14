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Bu Bir Avrupa Birliği Anketidir! Türkiye AB'ye Girmeli mi?

Bu Bir Avrupa Birliği Anketidir! Türkiye AB'ye Girmeli mi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.03.2025 - 10:56

Son günlerde yaşanan gelişmeler bir zamanlar ülkemizde yatıp kalkıp konuştuğumuz ama uzun süredir gündeme gelmeyen Avrupa Birliği konusunu tekrar açtı. İngiltere'nin Brexit oylamasıyla doğan boşluk, NATO'daki gelişmeler, Ukrayna Rusya Savaşı ve Trump'ın daha korumacı bir politika geliştireceğine dair verdiği güçlü sinyaller AB kapılarının açılmasının Avrupa'da da ciddi ciddi konuşulmasına neden oldu. 

Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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Geçtiğimiz gün Ankara'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi dönem başkanı Donald Tusk önemli açıklamalar yapmıştı.

Geçtiğimiz gün Ankara'yı ziyaret eden Polonya Başbakanı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi dönem başkanı Donald Tusk önemli açıklamalar yapmıştı.

Bir zamanlar Türkiye aleyhine verdiği demeçlerle hatırlanan Tusk Türkiye'nin AB üyeliği sürecine tam destek verdi. Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'yi liderler zirvesine davet etti. Hatta Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın aktardığına göre NATO Genel Sekreteri Rutte Avrupalı liderlere Türkiye ile etkileşime geçme çağrısında bulundu.

Peki sizce Türkiye AB'ye girmeli mi?

Peki sizce Türkiye AB'ye girmeli mi?

Sizce süreç tıkandı derken son zamanlarda gelen olumlu sinyallerin sebebi ne?

Sizce süreç tıkandı derken son zamanlarda gelen olumlu sinyallerin sebebi ne?

Sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ülkeye veya vatandaşa faydalı olur mu?

Sizce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi ülkeye veya vatandaşa faydalı olur mu?

Türkiye'nin AB'ye girdiği senaryoda yurt dışına yerleşir misiniz?

Türkiye'nin AB'ye girdiği senaryoda yurt dışına yerleşir misiniz?
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Son olarak sizce bu gelişmeler gerçekçi mi?

Son olarak sizce bu gelişmeler gerçekçi mi?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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