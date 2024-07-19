Samsung Hayranları Buna Bayılacak: İndirimdeki Samsung Telefon Tablet Kulaklık ve Akıllı Saatler Burada!

Bir cep telefonu için %10 gerçekten iyi bir indirim oranı.

Üstelik bu model tam bir fiyat performans ürünüyken bir de indirime girince kaçırmak kendinize haksızlık olur.

Telefonun şarjı mükemmel. Öyle ki tek bir şarjla 2 günden fazla dayanan 5.000 mAh (normal) pile sahip. Bu sayede eğlencenize kesintisiz devam edebilirsiniz.

Ayrıca 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekranı ile canlı renklere ve detaylara doyacaksınız.

128 GB’lık geniş depolama alanına sahip modelin indirimli fiyatı şu anda 7499 TL.

Almak isteyenler için fırsat burada.

'Ödediğiniz parayı sonuna kadar hak ettiğinden emin olarak alabilirsiniz. Pahalı modellere tonla para verip bir süre sonra değiştirecekseniz düşünmeden bu fiyat-performans ürününü alın derim. İşinizi fazlasıyla görecektir. Amazon tarafından satılanı tercih ettim. Kargo hızlı, paket sağlam geldi. Amazon'a da Samsung ürünlerine de güveniyorum.'

'Bunun üst modelinde bile bu telefonda olan özellikler yok.'