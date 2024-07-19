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Samsung Hayranları Buna Bayılacak: İndirimdeki Samsung Telefon Tablet Kulaklık ve Akıllı Saatler Burada!

etiket Samsung Hayranları Buna Bayılacak: İndirimdeki Samsung Telefon Tablet Kulaklık ve Akıllı Saatler Burada!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 13:45

Amazon Prime Day indirimlerinden faydalanarak favori Samsung teknolojik ürününü almak isteyenler acele etsin. İçeriğimizde indirimi en iyi olan ve kaçırılmaması gereken Samsung telefon, tablet, kulaklık , akıllı saat ve aksesuarları tek tek listeledik. Acele edin, fırsatı kaçırmayın!

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Samsung Galaxy A24 akıllı cep telefonu net %10 indirimi ile satışta!

1. Samsung Galaxy A24 akıllı cep telefonu net %10 indirimi ile satışta!

Bir cep telefonu için %10 gerçekten iyi bir indirim oranı.

Üstelik bu model tam bir fiyat performans ürünüyken bir de indirime girince kaçırmak kendinize haksızlık olur.

Telefonun şarjı mükemmel. Öyle ki tek bir şarjla 2 günden fazla dayanan 5.000 mAh (normal) pile sahip. Bu sayede eğlencenize kesintisiz devam edebilirsiniz.

Ayrıca 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekranı ile canlı renklere ve detaylara doyacaksınız.

128 GB’lık geniş depolama alanına sahip modelin indirimli fiyatı şu anda 7499 TL.

Almak isteyenler için fırsat burada.

'Ödediğiniz parayı sonuna kadar hak ettiğinden emin olarak alabilirsiniz. Pahalı modellere tonla para verip bir süre sonra değiştirecekseniz düşünmeden bu fiyat-performans ürününü alın derim. İşinizi fazlasıyla görecektir. Amazon tarafından satılanı tercih ettim. Kargo hızlı, paket sağlam geldi. Amazon'a da Samsung ürünlerine de güveniyorum.'

'Bunun üst modelinde bile bu telefonda olan özellikler yok.'

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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2. Samsung Galaxy Tab A9 tablet %5 indirimde!

2. Samsung Galaxy Tab A9 tablet %5 indirimde!

Giriş seviyesi bir tablet arayanlar için harika bir fırsat.

Dahili 64 GB depolama alanı da tüm yüksek çözünürlüklü videolarınızı, fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı depolamak için gerekli alanı sağlıyor. Üstelik MicroSD kart ile depolama alanınızı 1 TB’ye kadar artırabilirsiniz.

Birden çok görevi tek seferde halledin. Galaxy Tab A9 ile aynı anda mimari çizimler yapabilir, göz alıcı görseller seçebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir pencereyi kapatmak zorunda kalmadan iki uygulamayı tek bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 3099 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Öncelikle şunu belirtmek isterim, giriş seviyesi bir cihaza göre oldukça başarılı bir ürün. Galaxy Tab A9'dan multimedya ve hafif oyun dışında başka bir beklentiniz yoksa oldukça yeterli bir cihaz.'

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3. Samsung Galaxy Buds 2 Pro kablosuz bluetooth kulak içi kulaklık %9 indirimle satışta!

3. Samsung Galaxy Buds 2 Pro kablosuz bluetooth kulak içi kulaklık %9 indirimle satışta!

Bu kulaklığın çeviri özelliği sayesinde, yüz yüze veya telefonda konuşurken önünüzde dil engeli olmadan arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Ses kalitesi harika. 360 Audio, siz başınızı hareket ettirirken bile sesin yönünü belirleyerek mekansal deneyim sunuyor.

Bluetooth kulaklığınızdaki Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği artık her zamankinden daha iyi. Yüksek Sinyal-Gürültü Oranına (SNR) sahip 3 mikrofonlu Galaxy Buds2 Pro kablosuz kulaklık, rüzgâr gibi yumuşak sesleri bile takip ederek dış sesi ortadan kaldırır.

İndirimli fiyatı 3599 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Havuza girseniz çalışıyor. Gürültü engelleyicisi başarılı. Sesler kaliteli. Baslar tizler tok ve net berrak : 6 adet mikrofonuyla ortamdaki gürültüyü bariz yok ediyor berrak görüşme de sağlatıyor. Başka kulaklıklarım da oldu ama bu kadarını böylesi performans/fiyat oranı baya yüksek. Ekstra özellikleri de var. Dokunma sayılarına göre farklı atamalar işlemler de yapılabiliyor. Sürekli güncel kalıyor güncellemeler alıyor. USB Type-C veya kablosuz şarj imkanı da var. Kulaklıklar kaybolsa üzerindeki kutusundakiler de dahil alarm olarak ötüyor bulunması da kolay oluyor. Farklı kulak deliklerine uygun yedekleri de var. 360 Derece saran ses muhteşem. SSC Hi-Fi destekliyor. Bluetooth 5.3 ile daha düşük gecikme ve daha az pil tüketimiyle ve daha uzun menziliyle telefon veya bilgisayarınız için idealdir .'

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4. Samsung Galaxy Watch 6 Classic akıllı saat Amazon Prime Day fırsatları arasında!

4. Samsung Galaxy Watch 6 Classic akıllı saat Amazon Prime Day fırsatları arasında!

Samsung Wallet'a Galaxy Watch6 Classic'inizden erişebilmek büyük kolaylık. Ödeme yapabilirsiniz, hatta toplu taşıma araçlarını kullanabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Dijital kimlikler, biletler ve anahtarlar gibi ödeme gerektirmeyen öğeleri Wallet'ta saklayarak yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Daha iyi uyku alışkanlıkları edinmek için artık Galaxy Watch6 Classic'inizde Uyku Koçluğuna erişebilirsiniz.

Yürüyüşçüler, bisikletçiler ve tüm açık hava sporu meraklıları için ideal bir akıllı saat.

İndirimli fiyatı 6599 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Şarjı konusunda tereddüte düşmüştüm , fakat WhatsApp akıllı asistan YouTube vb. Uygulamaları tam anlamıyla kullanmadıktan sonra Akıllı bileklik almaya gerek duymadım. Gt4 vs ile kıyas yapan arkadaşlar yapmayın. 34 saat sonunda şarjı bitti. Benim için oldukça yeterli bir durum. Huawei bir saattir ama Akıllı değildir:) Mesaja instagram'a twitter'a aktif şekilde cevap verebilmek bir özgürlük bunu unutmayın. Samsung kalitesinden sanırım hiç vazgeçemeyeceğim.'

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5. Samsung EVO Plus microSDXC hafıza kartı %10 indirimde!

5. Samsung EVO Plus microSDXC hafıza kartı %10 indirimde!

Bu microSD kart, bilgisayarınızla, avuç içi oyun konsolunuzla, tabletinizle veya kameranızla ve SD kart yuvası olan hemen hemen tüm cihazlarla çalışan bir Samsung adaptörü içerir. Çok yönlü olacak şekilde tasarlandı, böylece dosyalarınızı sorunsuz bir şekilde hızlıca aktarabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 799 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Telefonun hafıza sorununu çözmek için aldım. Önceden denediğim sd kartlar yavaş olduğu için telefon çok kasıyordu kart takınca. Bu kart çok rahatlattı dosyaları çok hızlı telefondan sd karta aktardım. Instagram'ı direkt karta taşıdım. 140-160mb/s hızı kesinlikle veriyor Samsung s9 Plus'ta. Telefonda kullanacaklara öneririm.'

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6. Aradığınız her şeyi kolayca bulmanızı sağlayacak Samsung Galaxy SmartTag2 de Amazon Prime Day fırsatları arasında!

6. Aradığınız her şeyi kolayca bulmanızı sağlayacak Samsung Galaxy SmartTag2 de Amazon Prime Day fırsatları arasında!

Galaxy SmartTag2, değerli eşyalarınızı kaybetmemenizi ve basit bir tıklamayla çeşitli Nesnelerin İnterneti cihazlarını kontrol etmenizi sağlar.Bir şey mi kayboldu? Yakınlarda ara özelliğini açtığınızda Pusula Görünümü size kolay talimatlar verir. Hala bulamadıysanız SmartTag2’niz SmartTag’i Çaldır özelliğiyle sizi arayabilir.

Fiyatı 574 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Annem için aldım, en büyük artısı bu cihazın üzerindeki tuşa basarak telefon alarmını çalıştırarak evin içinde kaybolan telefon bulunabiliyor. 2. Bir telefona ihtiyaç olmamış oluyor. Pil süresi internette 500 gün olarak geçiyor ama yeni olduğu için henüz test edemdim.'

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7. Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM, 512 GB Hafızalı akıllı cep telefonu %2 indirimde!

7. Samsung Galaxy Z Fold5 12 GB RAM, 512 GB Hafızalı akıllı cep telefonu %2 indirimde!

Online alışverişten telefon almanın en güvenilir ve indirimli yolu burada.

Parlak ekran, ultra netlik, uzun ömürlü pil gücü, mükemmel bir kamera.

Aradığınızın daha fazlası bu telefonda.

İndirimli fiyatı 59.949 TL.

Fırsatı kaçırmadan almak isteyenler için burada.

'Fold 4'ten memnun kaldığımız için yeni modelini almak istedik. İlk kez online'dan telefon satın alıyoruz. Amazon'a güvendiğimiz için tercih ettik. Fiyatı her yere göre daha düşüktü ve kargo da sorunsuzca elimize ulaştı. Çok teşekkürler.'

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8. Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27" oyuncu monitörü %13 indirimde!

8. Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27" oyuncu monitörü %13 indirimde!

Monitörler içinde en çok satan model karşınızda hem de %13 indirimi ile.

3 taraftan çerçevesiz tasarımı daha büyük bir ekranda, daha cesur oyunlar oynamanız için maksimum alanı size sunan bu monitörün ikili ekran düzeninde, iki ekranı hassas bir şekilde yan yana birleştirebilirsiniz, böylece hiçbir düşman gözünüzden kaçamaz.

Sınıfındaki en iyi monitörlerden, ihtiyacı olanların kaçırmaması gereken bir fırsat.

İndirimli fiyatı 3999 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Sırf standı ve fiyatı için bu ürünü seçtim. Harika video, film/dizi izleniyor gerçekten inanılmaz güzel renkleri. İçinden çıkan DP kablo ile bağlayınca 165 Hz alabiliyorsunuz. Menü tuşunun joystick olması büyük kolaylık sağlıyor. Parlaklığı vs çok iyi. 2. monitörümden daha hızlı açılıyor. Ölü piksel de yok.'

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9. Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB tablet %6 indirimde!

9. Samsung Galaxy Tab S6 Lite P620 128 GB tablet %6 indirimde!

Daha az çerçevesi olan, küçük boyutlu bu tablette ister parkta ister evde manzara modunda zengin ve üç boyutlu ses sağlayan çift hoparlörle en sevdiğiniz programların keyfini çıkarabilirsiniz.

Yanında S Pen'i ile beraber geliyor. Çizim yapmak için de ideal.

Ayrıca S Pen sayesinde dersleri takip etmek de çok daha kolay. Not alırken, önce yazabilir, daha sonra da yazdıklarınızın rengini değiştirebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 7499 TL.

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10. Samsung Türkiye garantili Samsung Galaxy Watch 6 Amazon Prime Day fırsatları arasında!

10. Samsung Türkiye garantili Samsung Galaxy Watch 6 Amazon Prime Day fırsatları arasında!

Bu akıllı saat ile düzenli kalp atışı takibi yapabilir, vücut kompozisyonunuzu ölçebilir, uykunuzu düzene sokabilirsiniz.

Genişletilmiş ekranı sayesinde kullanımı da çok kolay ve rahat.

İndirimli fiyatı 5299 TL.

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'Gerçekten aşk yaşıyorum... Samsung kendini aşmış. Bayıldım! Galaxy cihazı olan ve akıllı saat seven herkesin sahip olması gereken bir cihaz. Kayışı da çok rahat, saat çok hafif.'

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11. Hızlı şarj özelliği ile çok beğenilen Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank indirimde!

11. Hızlı şarj özelliği ile çok beğenilen Samsung 20000 mAh 45 Watt Powerbank indirimde!

Üç cihazın aynı anda şarj edilmesine olanak tanıyan harika bir powerbank.45 W yüksek kapasiteli ve 2.0 süper hızlı şarj özellikli 20.000 mAh Powerbank, kendisi de dahil olmak üzere uygun üçüncü taraf ve Samsung cihazlarınızı pilleri azaldığında hızlıca şarj etmenize olanak tanır. Cihazlarınızı hareket halindeyken şarj edebilmeniz için Güç İletimi 3.0 ve USB-C ile de donatılmış.

İndirimli fiyatı 1699 TL.

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'S23 ultra cihazımı tam değerinde şarj ediyor. 3 girişli olması da güzel. Samsung kalitesi.'

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12. Orijinal Samsung Trio 65 Watt hızlı şarj adaptörü %10 indirimde!

12. Orijinal Samsung Trio 65 Watt hızlı şarj adaptörü %10 indirimde!

3 farklı cihaz için aynı anda kullanım imkanı sunan kaliteli bir şarj adaptörü.

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İndirimli fiyatı 1149 TL.

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