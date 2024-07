5 Dakikadan Daha Kısa Sürede Kahve Demleyip Açık Havada Keyfini Çıkarabilmenizi Sağlayacak Öneriler

Elektrik veya pil gerektirmez.

Sıcak suyu su tankına ekleyin. Pistonu seyahat pozisyonundan çıkarın ve birkaç vuruş yaparak basınç oluşturun, önce maksimum basınç 18 bar/261 psi'ye ulaşır. Sonra cömert bir krema ile bir fincan espressonuz 30 saniye içinde hazır.

Fiyatı 4497 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün görsel olarak ayrı, kullanımı ayrı, her bir parçasının estetik ve kullanışlı olması ayrı, her açıdan mükemmel! Hele çantası, başlı başına bir sanat eseri. Her yere böylesine güzel ve küçücük bir makine ile kahve keyfini taşıyabilmek çok değerli.'