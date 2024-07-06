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5 Dakikadan Daha Kısa Sürede Kahve Demleyip Açık Havada Keyfini Çıkarabilmenizi Sağlayacak Öneriler

etiket 5 Dakikadan Daha Kısa Sürede Kahve Demleyip Açık Havada Keyfini Çıkarabilmenizi Sağlayacak Öneriler

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 09:26

İster kamp yapmayı seviyor olun ister piknik. Açık havada, ormanda, deniz kenarında ya da parktayken elektrik bulma şansınız yokken sıcacık kahvenizin tadını çıkarmanın en hızlı ve pratik yollarını sizin için bir araya getirdik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 05 Temmuz 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tam 6 fincana kadar kahve yapabilen Stanley Perfect Brew Pour-Over paslanmaz çelik kahve demleyici.

Tam 6 fincana kadar kahve yapabilen Stanley Perfect Brew Pour-Over paslanmaz çelik kahve demleyici.

Perfect Brew Pour-Over tekrar kullanılabilir kahve filtresi 18/8 paslanmaz çelikten oluşur. Paslanmaz çelik filtre, çoğu Stanley kahve kupası ve şişesiyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Kahve tiryakilerinin olmazsa olmazlarından.

Perfect Brew Pour-Over ile 6 fincana kadar kahve yapabilir ve sevdiklerinizle kahve keyfi yapabilirsiniz.

Kahve filtresinin içinde ölçü bilgileri bulunur ve bir dişli tutucu sayesinde filtre doğru yerde kalır.

Ayrıca temizliği de son derece kolay.Fiyatı 711 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Hızlı geldi, ürün çok kullanışlı ancak pütür yine de kalıyor onun için filtre kağıdı koyup demliyorum yavaş yavaş suyu döküyorum harika oluyor makine gibi.'

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Seyahatte, kampta, teknede... Her yerde kahve keyfi için Aeropress 10R11 Go Travel kahve makinesi.

Seyahatte, kampta, teknede... Her yerde kahve keyfi için Aeropress 10R11 Go Travel kahve makinesi.

Kompakt, hafif ve dayanıklı bir kahve makinesi. Kampta kullanmak için ideal.

Akıllı tasarımın kullanımı çok kolay ve saniyeler içinde de temizlenebilmesi en büyük artılarından.

Fiyatı 1333 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle kurulumu ve temizliği oldukça kolay. Sadece suya tutmak yetiyor, kahve kokusu ve tadı hiç bir parçada kalmıyor. Onun dışında oldukça kompakt bir ürün, bir fincandan biraz daha fazla yer kaplıyor, çantada taşınabilir, kampta vs. çok daha kullanılabilir. Ancak kahve demleyip, kapağı kapatıp işe gideyim arabada içerim diyorsanız sıkıntı. Kapağı ince bir silikon ve en ufak sarsıntıda sızdırmalar akıtmalar başlıyor. Kahve lezzetine gelirsek, youtube'dan demleme yöntemleri izleyip en hoşunuza gideni bulun çünkü bir çok demleme türü var. Genel olarak kahve sarfiyatı yüksek ama aromayı zengin şekilde saklayan gayet lezzetli kahveler yapabilirsiniz. Tek sorun filtreleri biraz pahalı.'

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Sert preslenmiş ince öğütülmüş kahve için çok uygun olan Nanopresso!

Sert preslenmiş ince öğütülmüş kahve için çok uygun olan Nanopresso!

Pil ya da elektriğe gerek kalmadan kullanabileceğiniz bir ürün. Çünkü sadece elle çalışır! 

Nerede olursanız olun ilk yudumdan son yuduma kadar kaliteli espresso içmenin keyfini yaşayın. 

Bir sonraki espressonuz için ihtiyacınız olan tek şey öğütülmüş kahve, sıcak su ve Nanopresso makinesidir.

Fiyatı 2847 TL.

Almak isteyenler için burada.

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French press sevenlerin gözdesi Stanley marka French press termos.

French press sevenlerin gözdesi Stanley marka French press termos.

Kamp için ideal bir ürün.

Kahvesini French press ile içmeyi sevenler için en iyi çözüm bu.

Fiyatı 2264 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürünün dayanıklılığı ve kahveyi sıcak tutması en önemli özelliği. Boyutlarını düşünecek olursak sırt çantasında yapılacak seyahatlerde yanınıza alamazsınız. Yürüyüş sırasında gram hesabı yapanlara uygun değil. Araçtan indikten sonra yakın mesafeler taşınabilir. Şu ana kadar kullandıklarım arasında en verimlisi.'

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Latte, cappuccino ve diğer espresso bazlı kahveleri yaklaşık 1 dakikada hazırlayan Aeropress orijinal kahve ve espresso makinesi.

Latte, cappuccino ve diğer espresso bazlı kahveleri yaklaşık 1 dakikada hazırlayan Aeropress orijinal kahve ve espresso makinesi.

French press'e farklı bir dokunuş katan bir ürün. Bunda acı tat veya kum yok.

Hızlı demlenmesi, acı ve asitliği ortadan kaldırırken, mikro filtreler kahvenizde (French pressin aksine) kum tutmaz.

Sadece kahve ve su ekleyin, karıştırın ve bastırın. Latte, cappuccino ve diğer espresso bazlı içecekleri yaklaşık bir dakika içinde hazırlar.

Fiyatı 1350 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Diğer demleme yöntemlerine göre daha pratik ve kullanışlı. Fiyat olarak ve ürün kalitesi olarak da tatmin edici. French Press tarzı işlevsiz yöntemler yerine gerçekten işe yarayan ve basınçla çalışan sistemi var. Filtre olarak ürün dahilinde bir miktar ek filtre geliyor. Sürekli filtre değiştirmek ve filtre satın almak istemeyen, daha sert tatlar arayanlar için metal filtre önerimdir. Uygun fiyata metal filtre temin ederseniz sorun kalmayacaktır.'

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Sıcak su için çakmaklı kamp ocağı ve tüp seti.

Sıcak su için çakmaklı kamp ocağı ve tüp seti.

Sıcak su için ihtiyacınız olan kamp ocak seti de burada.

Fiyatı 493 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ben ürünü çok beğendim, çakmaklı olması sizin için daha iyidir. Ek olarak tüpü küçük olduğu için ben yanıma 2 tane ayrıca 450 gr tüp aldım. Hem ısıtıcı hem yemek pişirmek için. Kaliteli bir çelik kullanılmış uzun süre kullanılabilir. Teşekkürler.'

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Kapsül kahve sevenler için Minipresso NS2 taşınabilir espresso makinesi.

Kapsül kahve sevenler için Minipresso NS2 taşınabilir espresso makinesi.

Kullanımı kolay, temizliği hızlı hafif ve kompakt bir ürün.

Elektrik veya pil gerektirmez. Normal Nespresso kapsülleri ile uyumludur.

Fiyatı 1947 TL.

Almak isteyenler için burada.

Kapsül kahvenizi de uygun fiyata buradan alabilirsiniz.

'Fiyat olarak Türkiye'deki en ucuz yer burası. Ürün ise tam istenileni yapıyor. Kahve normal Nespresso makinesine göre daha çok köpük veriyor. Bununla birlikte taşıma çantasını da almanızı tavsiye ederim.'

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Orcamp kahve makinesi ile kendi kahvenizi istediğiniz her yere kolaylıkla taşıyabilir kamp veya seyahatlerde kahvenizi öğütüp demleyebilirsiniz!

Orcamp kahve makinesi ile kendi kahvenizi istediğiniz her yere kolaylıkla taşıyabilir kamp veya seyahatlerde kahvenizi öğütüp demleyebilirsiniz!

Kaba ve ince kahve çekirdeği için ayarlanabilir manuel kahve değirmeni özelliği sayesinde kahvenizi istediğiniz şekilde öğütebilirsiniz.

Çift bardaklı yapısı da çok kullanışlı. 

Bu hafif ürün ile taze çekilmiş kahvenin her yerde tadını çıkarabilirsiniz. 

Fiyatı 708 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün kamp için bile fazlaca iyi sadece kahveyi ince çekip gerçekten kaynamış su ile deneyin.'

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Profesyonel bir deneyim sunan Picopresso portatif espresso makinesi.

Profesyonel bir deneyim sunan Picopresso portatif espresso makinesi.

Elektrik veya pil gerektirmez. 

Sıcak suyu su tankına ekleyin. Pistonu seyahat pozisyonundan çıkarın ve birkaç vuruş yaparak basınç oluşturun, önce maksimum basınç 18 bar/261 psi'ye ulaşır. Sonra cömert bir krema ile bir fincan espressonuz 30 saniye içinde hazır. 

Fiyatı 4497 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Ürün görsel olarak ayrı, kullanımı ayrı, her bir parçasının estetik ve kullanışlı olması ayrı, her açıdan mükemmel! Hele çantası, başlı başına bir sanat eseri. Her yere böylesine güzel ve küçücük bir makine ile kahve keyfini taşıyabilmek çok değerli.'

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