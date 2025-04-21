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Sebep "Müstehcenlik": Bakanlık Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Suç Duyurusu Yapacak

Sebep "Müstehcenlik": Bakanlık Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Suç Duyurusu Yapacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 21:26

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında çocuklarla birlikte yayınladığı videolar sebebiyle bakanlığın suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mükremin Gezgin hakkında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla savcılığa başvuru yapılacak.

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Mükremin Gezgin son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri.

Mükremin Gezgin son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri.

Özelikle TikTok’ta yayınladığı videolarla geniş kitleler tarafından tanınır hale gelen Mükremin Gezgin hakkında Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sebep ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’

Sebep ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’

Demirören Haber Ajansı’nın iddiasına göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle, Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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