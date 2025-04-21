Sebep "Müstehcenlik": Bakanlık Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Suç Duyurusu Yapacak
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında çocuklarla birlikte yayınladığı videolar sebebiyle bakanlığın suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mükremin Gezgin hakkında ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla savcılığa başvuru yapılacak.
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Mükremin Gezgin son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri.
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Sebep ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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