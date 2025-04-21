Pervin Buldan’dan Abdullah Öcalan ile Görüşme Sonrasında Açıklama: “Çok Verimli Oldu”
DEM Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci ekibinde yer alan Pervin Buldan, bugün terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Öcalan’ın avukatının da yer aldığı görüşme sonrasında açıklama yapan Buldan, “Çok verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.
Buldan ayrıca Öcalan’ın yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesajını da paylaştı.
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“Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.
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Mesajı hastane önünde paylaştı.
Öcalan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e mesajını da paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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