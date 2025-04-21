onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Pervin Buldan’dan Abdullah Öcalan ile Görüşme Sonrasında Açıklama: “Çok Verimli Oldu”

Pervin Buldan’dan Abdullah Öcalan ile Görüşme Sonrasında Açıklama: “Çok Verimli Oldu”

Pervin Buldan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 19:41

DEM Parti’nin “Terörsüz Türkiye” süreci ekibinde yer alan Pervin Buldan, bugün terör örgütü PKK’nın tutuklu lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öcalan’ın avukatının da yer aldığı görüşme sonrasında açıklama yapan Buldan, “Çok verimli bir görüşme oldu” ifadelerini kullandı.

Buldan ayrıca Öcalan’ın yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder ile ilgili mesajını da paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

“Terörsüz Türkiye” süreci ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

DEM Partili Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı görüşmede Abdullah Öcalan’ı cezaevinde ziyaret etti.

Görüşmede Öcalan’ın avukatı da yer aldı.

Mesajı hastane önünde paylaştı.

Mesajı hastane önünde paylaştı.

Görüşme sonrasında Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneye geçen Pervin Buldan burada açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, 'Sayın Öcalan'ın avukatı ile birlikte yaklaşık 2.5 saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim' dedi.

Öcalan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e mesajını da paylaştı.

Öcalan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e mesajını da paylaştı.

Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e yönelik mesajını okuyan Buldan, şu ifadeleri kullandı:

'Sırrı Süreyya Önder’e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum; ailesine ve tüm dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur: Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak Baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan, toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı.

Onun şahsında hayata geçen, Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanılır kılmaktır. Önder böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur: En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü. 'Israrla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım' anlayışının tam zıddıdır.

Önder’in olumsuzluklarla baş etme, onları yönetebilme kültürü önemlidir; ortaya çıkan olumsuzlukları derinleşmeden olumluya dönüştürebiliyor. Herkesin Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği, onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine, tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın