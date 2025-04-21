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Saraçhane Eylemleri Davası: 49 Kişinin Yargılandığı Dava 24 Ekim’e Ertelendi

Saraçhane Eylemleri Davası: 49 Kişinin Yargılandığı Dava 24 Ekim’e Ertelendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 18:20

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başta İstanbul Saraçhane olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gösterilerde tutuklanan 49 kişinin davası bugün İstanbul’da görüldü. Mahkeme, davayı 24 Ekim’e erteledi.

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Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde tutuklanan gençler bugün hakim karşısına çıktı.

Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde tutuklanan gençler bugün hakim karşısına çıktı.

Tutuklu gençler, salona alkışlarla eşliğinde getirildi. 

Çocuklarını görmek isteyen aileler duruşma salonda ayağa kalktı ancak, güvenlik tarafından oturmaları istendi. Aileler ve güvenlik arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

Avukatlar savunma yapmak istemedi

Avukatlar savunma yapmak istemedi

Duruşma, avukatlarının henüz delillerin toplanmamış olması ve bilirkişi raporunu hazırlanmamış olması nedeniyle iddianamenin iadesi talebi ile başladı. Avukatlar, 'Savunmayı neye göre yapacağız? Yargılama derhal durmalıdır' dedi. Hakim iddianamenin iadesi talebini reddetti. 

Hakim ve avukatlar arasında yaklaşık 15 dakika süren tartışmada avukatlar, ortada somut delillerle belirlenmiş bir suç olmadığından savunma yapmama konusunda ısrar etti.

Mahkeme davayı erteledi

Mahkeme davayı erteledi

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla 14 tutuklunun bulunduğu 49 kişinin yargılandığı dava 24 Ekim’e ertelendi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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