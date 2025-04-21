Saraçhane Eylemleri Davası: 49 Kişinin Yargılandığı Dava 24 Ekim’e Ertelendi

Duruşma, avukatlarının henüz delillerin toplanmamış olması ve bilirkişi raporunu hazırlanmamış olması nedeniyle iddianamenin iadesi talebi ile başladı. Avukatlar, 'Savunmayı neye göre yapacağız? Yargılama derhal durmalıdır' dedi. Hakim iddianamenin iadesi talebini reddetti.

Hakim ve avukatlar arasında yaklaşık 15 dakika süren tartışmada avukatlar, ortada somut delillerle belirlenmiş bir suç olmadığından savunma yapmama konusunda ısrar etti.