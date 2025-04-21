Saraçhane Eylemleri Davası: 49 Kişinin Yargılandığı Dava 24 Ekim’e Ertelendi
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başta İstanbul Saraçhane olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Gösterilerde tutuklanan 49 kişinin davası bugün İstanbul’da görüldü. Mahkeme, davayı 24 Ekim’e erteledi.
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Saraçhane’de düzenlenen gösterilerde tutuklanan gençler bugün hakim karşısına çıktı.
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Avukatlar savunma yapmak istemedi
Mahkeme davayı erteledi
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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