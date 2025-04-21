Kavga Kırılan Televizyon Yüzünden mi Çıktı? Sevil Akdağ, İfadesinde Elif Kırav'ı Suçladı!
Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı evinden korkunç şekilde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kan donduran cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Sabah Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre, Sevil Akdağ evde dans ederken televizyonu düşürdü. Kırılan televizyon sonrasında ikili arasında kavga çıktı ve Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 30’dan fazla bıçak darbesiyle öldürdü.
Öte yandan Sevil Akdağ poliste verdiği ifadesinde, Elif Kırav’ı suçlayarak “Alkol aldığında kendinden geçiyordu” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te işlenen cinayet gündemdeki yerini koruyor.
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Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre cinayete giden kavga televizyonun kırılmasından çıkmış olabilir.
Habertürk’te yer alan habere göre ise Sevil Akdağ, ifadesinde Elif Kırav’ı suçladı
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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