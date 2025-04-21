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Kavga Kırılan Televizyon Yüzünden mi Çıktı? Sevil Akdağ, İfadesinde Elif Kırav'ı Suçladı!

Kavga Kırılan Televizyon Yüzünden mi Çıktı? Sevil Akdağ, İfadesinde Elif Kırav'ı Suçladı!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.04.2025 - 16:44

Oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’ı evinden korkunç şekilde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kan donduran cinayet ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sabah Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre, Sevil Akdağ evde dans ederken televizyonu düşürdü. Kırılan televizyon sonrasında ikili arasında kavga çıktı ve Sevil Akdağ, Elif Kırav’ı 30’dan fazla bıçak darbesiyle öldürdü.

Öte yandan Sevil Akdağ poliste verdiği ifadesinde, Elif Kırav’ı suçlayarak “Alkol aldığında kendinden geçiyordu” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te işlenen cinayet gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te işlenen cinayet gündemdeki yerini koruyor.

Oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı kendi evinde 30’dan fazla bıçak darbesiyle öldürmüştü.

Olay sonrası evden kaçan Sevil Akdağ kısa sürede yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre cinayete giden kavga televizyonun kırılmasından çıkmış olabilir.

Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre cinayete giden kavga televizyonun kırılmasından çıkmış olabilir.

Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. 

İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. 

Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi. Bu tepki üzerine başlayan kavga korkunç bir cinayetle son buldu.

Habertürk’te yer alan habere göre ise Sevil Akdağ, ifadesinde Elif Kırav’ı suçladı

Habertürk’te yer alan habere göre ise Sevil Akdağ, ifadesinde Elif Kırav’ı suçladı

O geceyi hatırlamadığını dile getiren Akdağ, Kırav'ı suçlayarak 'Sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. 

Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.

Tartışmanın ardından Kırav’ın kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı.' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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