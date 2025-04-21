Kavga Kırılan Televizyon Yüzünden mi Çıktı? Sevil Akdağ, İfadesinde Elif Kırav'ı Suçladı!

O geceyi hatırlamadığını dile getiren Akdağ, Kırav'ı suçlayarak 'Sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi.

Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.

Tartışmanın ardından Kırav’ın kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı.' dedi.