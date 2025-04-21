Sakarya'da Yaşlı Adam, Evinin Önüne Park Eden Aracın Lastiklerini Kesti!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kameralara yansıyan ilginç bir olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Şeker Mahallesi’nde stat karşısındaki karakolun arka sokağında yaşanan olayda, yaşlı bir adam evinin önüne park edilen bir aracın lastiklerini bıçakla kesti.
Evinin bahçesini çevreleyen demir parmaklıkların arkasından elini uzatan adam, büyük bir soğukkanlılıkla elindeki kesici aletle aracın lastiklerine zarar verdi.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde adamın, planlı şekilde araca yaklaşarak lastikleri indirdiği net bir şekilde görüldü.
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