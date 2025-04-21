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Sakarya'da Yaşlı Adam, Evinin Önüne Park Eden Aracın Lastiklerini Kesti!

Sakarya'da Yaşlı Adam, Evinin Önüne Park Eden Aracın Lastiklerini Kesti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 22:10

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kameralara yansıyan ilginç bir olay izleyenleri şaşkına çevirdi. Şeker Mahallesi’nde stat karşısındaki karakolun arka sokağında yaşanan olayda, yaşlı bir adam evinin önüne park edilen bir aracın lastiklerini bıçakla kesti.

Evinin bahçesini çevreleyen demir parmaklıkların arkasından elini uzatan adam, büyük bir soğukkanlılıkla elindeki kesici aletle aracın lastiklerine zarar verdi.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde adamın, planlı şekilde araca yaklaşarak lastikleri indirdiği net bir şekilde görüldü.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde adamın, planlı şekilde araca yaklaşarak lastikleri indirdiği net bir şekilde görüldü.

Aracını park ettiği yerde lastikleri inmiş halde bulan sürücü ise duruma anlam veremedi. Olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenlerden büyük tepki çekti. 

Görüntüler sonrası mahalle sakinleri, aynı kişinin daha önce de benzer davranışlar sergilediğini iddia etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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