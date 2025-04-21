Sakarya'da Yaşlı Adam, Evinin Önüne Park Eden Aracın Lastiklerini Kesti!

Aracını park ettiği yerde lastikleri inmiş halde bulan sürücü ise duruma anlam veremedi. Olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenlerden büyük tepki çekti.

Görüntüler sonrası mahalle sakinleri, aynı kişinin daha önce de benzer davranışlar sergilediğini iddia etti.