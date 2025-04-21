The Gardener Konusu Nedir? Netflix Dizisi The Gardener Konusu ve Oyuncuları

The Gardener dizisi, Netflix'te yayımlandı. Sosyal medyanın dikkatini çeken başarılı yapım, kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. İspanyol yapımı olan The Gardener'ın 'Elite' ve 'La Casa De Papel' gibi çok sevilen İspanyol dizilerinden olması bekleniyor.

The Gardener İkinci Sezon Gelecek mi?

The Gardener'ın şu anda bir sezonu bulunuyor. 6 bölümlük mini bir dizi olan The Gardener'ın ikinci sezonu ise yayınlanmayacak.