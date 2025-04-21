The Gardener Konusu Nedir? Netflix Dizisi The Gardener Konusu ve Oyuncuları
Dijital bir platform olan Netflix, orijinal yapımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Romantizm, aksiyon, drama gibi çeşitli alanlardaki yapımlarıyla beğenilen Netflix, kütüphanesine yeni bir mini dizi ekledi. Suç dizisi The Gardener (Bahçıvan) izleyenlerin beğenisini kazandı. İzleyenler, yeni mini diziyi Dexter'a benzetti.
Peki The Gardener konusu nedir, oyuncuları kimler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Gardener Konusu Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Gardener Oyuncuları
The Gardener Hangi Platformda, Nasıl İzlenir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın