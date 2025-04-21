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The Gardener Konusu Nedir? Netflix Dizisi The Gardener Konusu ve Oyuncuları

The Gardener Konusu Nedir? Netflix Dizisi The Gardener Konusu ve Oyuncuları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 21:43

Dijital bir platform olan Netflix, orijinal yapımlarıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Romantizm, aksiyon, drama gibi çeşitli alanlardaki yapımlarıyla beğenilen Netflix, kütüphanesine yeni bir mini dizi ekledi. Suç dizisi The Gardener (Bahçıvan) izleyenlerin beğenisini kazandı. İzleyenler, yeni mini diziyi Dexter'a benzetti.

Peki The Gardener konusu nedir, oyuncuları kimler?

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The Gardener Konusu Nedir?

The Gardener Konusu Nedir?

The Gardener dizisinin konusu, bahçıvan olan Elmer'ın karanlık hayatıdır. Elmer, annesi La China Jurado’nun işlettiği bir bahçede çalışıyor gibi görünür. Fakat aslında bir seri katildir ve bu işi de kendi annesi için yapar. Elmer'ın hayatı, Violeta'ya aşık olmasıyla altüst olur. İkili arasındaki yasak aşk, Elmer’ın hem vicdanıyla hem de annesiyle yüzleşmek zorunda kalmasına sebep olur.

The Gardener Oyuncuları

The Gardener Oyuncuları

The Gardener dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular aşağıdaki gibidir:

  • Alvaro Rico

  • Cecilia Suarez

  • Catalina Sopelana

  • Emma Suarez

  • Maria Vazquez

The Gardener Hangi Platformda, Nasıl İzlenir?

The Gardener Hangi Platformda, Nasıl İzlenir?

The Gardener dizisi, Netflix'te yayımlandı. Sosyal medyanın dikkatini çeken başarılı yapım, kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. İspanyol yapımı olan The Gardener'ın 'Elite' ve 'La Casa De Papel' gibi çok sevilen İspanyol dizilerinden olması bekleniyor.

The Gardener İkinci Sezon Gelecek mi?

The Gardener'ın şu anda bir sezonu bulunuyor. 6 bölümlük mini bir dizi olan The Gardener'ın ikinci sezonu ise yayınlanmayacak.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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