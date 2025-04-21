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Mükremin Gezgin Kimdir, Nereli? Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Merak Edilenler

Mükremin Gezgin Kimdir, Nereli? Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 22:11

Mükremin Gezgin, sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlendi. TikTok fenomeni olan isim, özellikle hamilelik videosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Mükremin Gezgin'in Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Gezgin, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 

Peki, Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin nereli ve kaç yaşında?

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Mükremin Gezgin Kimdir?

Mükremin Gezgin Kimdir?

Mükremin Gezgin, paylaştığı videolarla tanınmış bir sosyal medya fenomenidir. Gezgin, özellikle hamilelikle ve askerlikle ilgili konularıyla gündemde adından söz ettirmiştir. Fenomen Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda yoklama kaçağı olduğunu ve askerlik şubeden çağırıldığını açıklamıştır. Kendisini kadın gibi hissettiğini söyleyen Gezgin, bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini belirtmiş ve bu sözlerinin ardından gündem olmuştur.

Mükremin Gezgin Kaç Yaşında?

Mükremin Gezgin 1998 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Mükremin Gezgin Nereli?

Mükremin Gezgin Ankaralıdır.

Mükremin Gezgin Özel Hayatı

Mükremin Gezgin Özel Hayatı

Mükremin Gezgin, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. İlk olarak TikTok'ta tanınan isim, gebelik paylaşımlarıyla popülerliğini artırdı. Şimdilerde Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Gezgin'in birçok videosu milyonlarca görüntülenme aldı.

Bugün arama motorlarında 'Mükremin Gezgin'in cinsiyeti nedir?' aramalarının sebebi ise Gezgin'in kendisini 'kadın' olarak tanımlamasıdır. Gezgin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktığında 'Bana pembe tezkere vermeleri lazım' diyerek dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Mükremin Gezgin'in tanınmasını sağlayan paylaşımları ise hamilelik senaryosu olmuştur. Böyle bir şey mümkün olmadığı halde, erkek bedeniyle hamile olduğunu söyleyen Gezgin, hamilelik sürecini abartarak adım adım paylaşmış ve bu paylaşımlarıyla birçok kişinin de tepkisini çekmiştir.

Mükremin Gezgin Tutuklandı mı?

Mükremin Gezgin Tutuklandı mı?

Mükremin Gezgin, tutuklanmadı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Mükremin Gezgin hakkında 'çocuklarla birlikte yayınladığı videolar' sebebiyle bakanlığın suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Mükremin Gezgin hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla savcılığa başvuru yapılacağı ortaya çıktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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