Mükremin Gezgin Kimdir, Nereli? Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Merak Edilenler

Mükremin Gezgin, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. İlk olarak TikTok'ta tanınan isim, gebelik paylaşımlarıyla popülerliğini artırdı. Şimdilerde Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Gezgin'in birçok videosu milyonlarca görüntülenme aldı.

Bugün arama motorlarında 'Mükremin Gezgin'in cinsiyeti nedir?' aramalarının sebebi ise Gezgin'in kendisini 'kadın' olarak tanımlamasıdır. Gezgin, asker kaçağı olduğu ortaya çıktığında 'Bana pembe tezkere vermeleri lazım' diyerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

Mükremin Gezgin'in tanınmasını sağlayan paylaşımları ise hamilelik senaryosu olmuştur. Böyle bir şey mümkün olmadığı halde, erkek bedeniyle hamile olduğunu söyleyen Gezgin, hamilelik sürecini abartarak adım adım paylaşmış ve bu paylaşımlarıyla birçok kişinin de tepkisini çekmiştir.