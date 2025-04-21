Mükremin Gezgin Kimdir, Nereli? Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Merak Edilenler
Mükremin Gezgin, sosyal medyada paylaştığı videolarla ünlendi. TikTok fenomeni olan isim, özellikle hamilelik videosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Mükremin Gezgin'in Instagram hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Gezgin, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Peki, Mükremin Gezgin kimdir? Mükremin Gezgin nereli ve kaç yaşında?
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Mükremin Gezgin Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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