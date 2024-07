Prime Day’den Alabileceğiniz İndirimli Kulaklıklar

899,00 TL yerine sadece 849,00 TL.

Silikon kulaklıklar kulağımda durmadığı için ben bunu tercih ettim. Bu nedenle ben çok memnunum, beni tatmin etti. Ayrıca, iPhone 13 cihazımda kullanıyorum ve uygulamadan her şeyi ayarlayabiliyorum. Ürünle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ancak, Aras Kargo konusunda bir rezalet yaşadım. Amazon'un nasıl böyle bir firmayla çalıştığını anlamadım. Her seferinde aynı şeyi yapıyor Aras Kargo, eve gelmeden 'adreste yok' diyip şubeye gönderiyor. Pişmanlık duyduğum tek şey Aras Kargo oldu. Geri kalan her şey iyiydi.