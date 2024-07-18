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Prime Day’den Alabileceğiniz İndirimli Kulaklıklar

etiket Prime Day’den Alabileceğiniz İndirimli Kulaklıklar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 15:48

Amazon'un yıllık alışveriş festivali Prime Day, alışveriş severler için birçok fırsat sunuyor. Özellikle teknoloji tutkunları için büyük indirimlerle dolu olan bu etkinlikte, kaliteli kulaklıklar da cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. Müzik dinlemeyi, film izlemeyi veya oyun oynamayı sevenler için ideal olan bu kulaklıklar, Prime Day indirimleri sayesinde çok daha uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz. Hem kablolu hem de kablosuz seçenekleriyle, her zevke ve ihtiyaca uygun kulaklıklar bu özel günde sizin olabilir. Farklı marka ve modelleri keşfetmek için Prime Day indirimlerini kaçırmayın.

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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/kulaklik-almani...
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1. Huawei FreeClip TWS Bluetooth Kulaklık - Mor

1. Huawei FreeClip TWS Bluetooth Kulaklık - Mor

Farklılıktan yana olanlar için özel olarak üretilen bu kulaklık, 4.959,00 TL yerine indirimle 4.429,00 TL. Burada

Daha fazla indirimli kulaklık modelleri için buraya tıklayın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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2. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık, CT, OE, Pembe

2. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık, CT, OE, Pembe

40 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken bu kulaklık Prime Day Fırsatları'yla 1.529,00 TL yerine 1.421,00 TL. 

Burada

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3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

3. JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık, Siyah

JBL Tune 520BT, 1.369,00 TL yerine şimdi indirimle 1.299,00 TL.

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4. Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Soundcore App ile Hibrit Aktif Gürültü Önleyici ANC - Siyah - A3028

4. Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Soundcore App ile Hibrit Aktif Gürültü Önleyici ANC - Siyah - A3028

1.999,00 TL yerine sadece 1.949,00 TL.

Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Daha fazla indirimli kulaklık modelleri için buraya tıklayın

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5. Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

5. Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

649,00TL  yerine %5'lik indirimle 616,55 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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6. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık, Koyu Gri

6. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık, Koyu Gri

Galaxy Buds2 Pro ile Galaxy AI deneyiminizi bir adım öne taşıyın!

Şimdi 3.959,00 TL yerine 3.599 TL.

Buradan ulaşın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

7. BEHRINGER BH470 Stüdyo Kulaklığı

7. BEHRINGER BH470 Stüdyo Kulaklığı

Olağanüstü aes yalıtımı ile tutarlı bir dinleme ortamı sağlayan bu kulaklık 1.099,90 TL yerine 989,90 TL.

Buraya tıktık

Daha fazla indirimli kulaklık modelleri için buraya tıklayın

Amazon

8. Huawei Freebuds SE 2 Kulaklık - Beyaz

8. Huawei Freebuds SE 2 Kulaklık - Beyaz

899,00 TL yerine sadece 849,00 TL.

Burada

Silikon kulaklıklar kulağımda durmadığı için ben bunu tercih ettim. Bu nedenle ben çok memnunum, beni tatmin etti. Ayrıca, iPhone 13 cihazımda kullanıyorum ve uygulamadan her şeyi ayarlayabiliyorum. Ürünle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ancak, Aras Kargo konusunda bir rezalet yaşadım. Amazon'un nasıl böyle bir firmayla çalıştığını anlamadım. Her seferinde aynı şeyi yapıyor Aras Kargo, eve gelmeden 'adreste yok' diyip şubeye gönderiyor. Pişmanlık duyduğum tek şey Aras Kargo oldu. Geri kalan her şey iyiydi.

Amazon

9. Apple EarPods (USB-C)

9. Apple EarPods (USB-C)

Herkesin vazgeçilmezi olan Apple EarPods ise 599,00 TL yerine 539,00 TL.

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10. Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

10. Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Çevresi Gürültü Giderme Kulaklığı, Siyah

Şimdi indirimle 11.434,10 TL yerine 10.099,00 TL.

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Amazon
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11. Xiaomi Redmi Buds 4 Active

11. Xiaomi Redmi Buds 4 Active

Uygun fiyatlı bir öneri arayışındaysanız bu tam size göre.

515,00 TL yerine 459,00 TL.

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12. JBL Quantum 50, Gaming Kulaklık IE Kablolu Siyah 3.5mm

12. JBL Quantum 50, Gaming Kulaklık IE Kablolu Siyah 3.5mm

Hafifliği ve sağlam yapısıyla oyun keyfinizi doruklara çıkaracak bir kulaklıkla geldik.

799,00 TL yerine 710,00 TL.

Burada

Daha fazla indirimli kulaklık modelleri için buraya tıklayın

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