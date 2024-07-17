Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik! %10 Net İndirimli Philips Kişisel Bakım Aletleri
Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik! %10 Net İndirimli Philips Kişisel Bakım Aletleri
Premium indirimleri başladı! Philips marka kişisel bakım ürünlerinde sepette %10 net indirim fırsatının yıldız parçalarını sizin için derledik. Aşağıdaki içerikte, saç düzleştirici, epilatör, tıraş makinesi gibi ürünleri birbirinden cazip fiyatlarla bulabilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
Bu içerik 17.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici
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2. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/saç/vücut (Islak/kuru Kullanım) MG5940/15
3. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi -BRR454/00
4. Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör
5. Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (Yüz) - MG3710
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6. Philips Saç Düzleştirici Tarak BHH885/00
7. Philips BRE730/05 Epilatör
8. Philips BHA301/00 Saç Şekillendirme Cihazı
9. Philips Bhd350/10 Thermoprotect 2100 W Saç Kurutma Makinesi
10. Philips BHS520/00 Saç Düzleştirici
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11. Philips Bhd500/00 Thermoshield 2100 W Saç Kurutma Makinesi
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