Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Kozmetik
Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik! %10 Net İndirimli Philips Kişisel Bakım Aletleri

etiket Büyük Premium İndirimlerinden Seçtik! %10 Net İndirimli Philips Kişisel Bakım Aletleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 09:11

Premium indirimleri başladı! Philips marka kişisel bakım ürünlerinde sepette %10 net indirim fırsatının yıldız parçalarını sizin için derledik. Aşağıdaki içerikte, saç düzleştirici, epilatör, tıraş makinesi gibi ürünleri birbirinden cazip fiyatlarla bulabilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

1. Philips MG3720 Erkek Bakım Seti 7'si 1 arada Saç & Sakal Şekillendirici

Şu anda sepette net %10 indirimle 928,00 TL yerine 835,20 TL.

Burada.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada

2. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/saç/vücut (Islak/kuru Kullanım) MG5940/15

2. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/saç/vücut (Islak/kuru Kullanım) MG5940/15

Şu anda sepette net %10 indirimle 1.304,99 TL yerine 1.174,49 TL.

Burada.

Hepsiburada

3. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi -BRR454/00

3. Philips Yüz Tüy Alma Makinesi -BRR454/00

Şu anda sepette net %10 indirimle 1.031,99 TL yerine 928,79 TL.

Burada.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada

4. Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör

4. Philips BRE225/05 Satinelle Essential Kablolu Kompakt Epilatör

Şu anda sepette net %10 indirimle 710,99 TL yerine 639,89 TL.

Burada.

Hepsiburada

5. Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (Yüz) - MG3710

5. Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti (Yüz) - MG3710

Şu anda sepette net %10 indirimle 776,99 TL yerine 699,29 TL.

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Philips Saç Düzleştirici Tarak BHH885/00

6. Philips Saç Düzleştirici Tarak BHH885/00

Şu anda sepette net %10 indirimle 1.777,00 TL yerine 1.599,30 TL.

Burada.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada

7. Philips BRE730/05 Epilatör

7. Philips BRE730/05 Epilatör

Şu anda sepette net %10 indirimle 2.499,00 TL yerine 2.249,10 TL.

Burada.

Hepsiburada

8. Philips BHA301/00 Saç Şekillendirme Cihazı

8. Philips BHA301/00 Saç Şekillendirme Cihazı

Şu anda sepette net %10 indirimle 1.249,00 TL yerine 1.124,10 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

9. Philips Bhd350/10 Thermoprotect 2100 W Saç Kurutma Makinesi

9. Philips Bhd350/10 Thermoprotect 2100 W Saç Kurutma Makinesi

Şu anda sepette net %10 indirimle 1.199,00 TL yerine 1.079,10 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

10. Philips BHS520/00 Saç Düzleştirici

10. Philips BHS520/00 Saç Düzleştirici

Şu anda sepette net %10 indirimle 2.665,99 TL yerine 2.399,39 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada Büyük Premium indirimlerinden yararlanmak için buraya tıklayın.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Philips Bhd500/00 Thermoshield 2100 W Saç Kurutma Makinesi

11. Philips Bhd500/00 Thermoshield 2100 W Saç Kurutma Makinesi

Şu anda sepette net %10 indirimle 899,00 TL yerine 809,10 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın