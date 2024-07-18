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Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Terliklerden Kulaklığa 18 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Terliklerden Kulaklığa 18 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 13:56

18 Temmuz 2024 tarihindeki alışveriş fırsatlarına göz atın! Bugünün indirimlerinde, rahatlık ve stilin mükemmel birleşimi olan Crocs terliklerden, kaliteli ses deneyimi sunan kulaklıklara kadar pek çok ürün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve alışverişin keyfini çıkarın!

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Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Levi's 502™ Taper Erkek Jean Pantolon

1. Levi's 502™ Taper Erkek Jean Pantolon

1.607,80 TL yerine Prime Day Fırsatı'yla 1.203,86 TL.

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2. Superga 2750 - Cotu Classic Ayakkabı Unisex Yetişkin

2. Superga 2750 - Cotu Classic Ayakkabı Unisex Yetişkin

44 farklı renk seçeneğine sahip bu Superga'nın bu ayakkabısı kesinlikle indirimdeyken değerlendirilmeli.

 1.553,00 TL yerine 1.399,00 TL.

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3. Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil

3. Microsoft Xbox Wireless Controller Beyaz, 9. Nesil

Oyun sırasında yüksek konfor ve kolay kontrol için şık ve iyileştirilmiş geometrik yüzeylere sahip Xbox Kablosuz Oyun Kumandası da indirimde. Birçok kişinin talep ettiği bu ürün 2.595,50 TL yerine 2.519,90 TL.

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4. Acer Aspire 3 A315-58 Dizüstü Bilgisayar, Intel i5-1135G7 İşlemci 8 GB Ram, 256 GB SSD

4. Acer Aspire 3 A315-58 Dizüstü Bilgisayar, Intel i5-1135G7 İşlemci 8 GB Ram, 256 GB SSD

Evde, okulda, işte veya nerede olursanız olun, düzeninizi koruyun ve uygulamalarınızı uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalıştırmanız için harika bir seçenek olan bu bilgisayar da indirimde!

Şimdi 11.989,00 TL yerine sadece 9.999,00 TL.

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5. Maxi-Cosi Minla 6'sı Bir Arada Ahşap Görünümlü Mama Sandalyesi Beyond Grey Eco

5. Maxi-Cosi Minla 6'sı Bir Arada Ahşap Görünümlü Mama Sandalyesi Beyond Grey Eco

9.999,00 TL yerine  6.483,13 TL.

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Ürün çok kullanışlı. Boyunun ayarlı olması çok güzel. Sadece masada değil, koltukta otururken bile rahatça boyunuza göre ayarlayıp bebeğinizle göz hizasına gelebiliyorsunuz. Minderleri rahat ancak yazın yakabilir, belki ince bir örtü üzerine alınabilir. Kemer açma kapma bağlantısı biraz sert geldi bana. Kaparken değil ancak açarken zorlanıyorum. Ürün çok hafif değil, tek elle kaldırılmıyor ancak önünde tekerlekleri var, sürülebilir. Fiyatı da daha uygundu aldığımızda. Ancak genel olarak kullanışlı ve rahat. Sadece iş görsün derseniz fazla gelebilir ama çok amaçlı kullanırım çocuğum rahat etsin içinde derseniz alınabilir.

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6. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200 Valiz

6. United Colors of Benetton Unisex 14BNT2200 Valiz

Prime Day Fırsatları kapsamında 2.759,99 TL yerine %10 indrimle 2.478 TL.

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7. Salomon - Alphacross 5 Erkek Ayakkabı

7. Salomon - Alphacross 5 Erkek Ayakkabı

İndirimle 3.500,00 TL yerine şimdi 3.239,10 TL.

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Prime ile bir günde elime ulaştı. Salomon ürün kalitesi olarak farkını belli ediyor.

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8. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

8. JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

40 saate kadar pil ömrü ve hızlı şarjıyla dikkat çeken bu ürün de indirimde! 

Şimdi 1.529,00 TL yerine 1.421,00 TL.

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9. Crocs Crocband Charcoal/Ocean Terlik

9. Crocs Crocband Charcoal/Ocean Terlik

Şimdi 1.348,00 TL yerine indirimle 1.073,90 TL.

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10. Philips Ambilight TV, The One 65PUS8508/62, 65'' (164 cm) 4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos, Google TV

10. Philips Ambilight TV, The One 65PUS8508/62, 65'' (164 cm) 4K UHD, Dolby Vision, Dolby Atmos, Google TV

33.329,00 TL yerine Prime Day Fırsatları sayesinde 31.019,00 TL.

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Bir kullanıcının yorumu şöyle:

Uzun uzun anlatmaya gerek yok; ses ve görüntü kalitesi çok başarılı. Amlight özelliği çok başarılı, 58 ekran tam ideal. İndirimde yakalarsanız kaçırmayın. Yıllardır alt modelini sorunsuz kullanıyorduk zaten. 3 kuruş fazla verip alın, kafanız rahat olsun. Teknoloji şakaya gelmez.

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11. Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı Erkek

11. Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı Erkek

2.429,00 TL yerine %29 indirimle 1.730,90 TL.

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12. Alo 10 kg Kar Çiçeği Ferahlğı Beyazlar ve Renkliler Hızlı Çözülme Toz Deterjan

12. Alo 10 kg Kar Çiçeği Ferahlğı Beyazlar ve Renkliler Hızlı Çözülme Toz Deterjan

Manşetler, yakalar ve koltuk altları gibi en zor bölgelerde bile ışıltılı temizlik sağlayan bu ürün şimdi 369,90 TL yerine 250,00 TL.

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13. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Siyah

13. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Siyah

7 saate kadar oynatma süresi olan bu hoparlör 2.090,00 TL yerine şimdi 1.899 TL. 

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