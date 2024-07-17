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Yılda Bir Kez Çakışan İndirim Tutulmasını Kaçırmayın! Büyük Premium ve Prime Day’dan Seçkiler

etiket Yılda Bir Kez Çakışan İndirim Tutulmasını Kaçırmayın! Büyük Premium ve Prime Day’dan Seçkiler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 12:49

Yıllık indirim rüzgarını kaçırmayın! İster yeni bir ürün keşfedin, ister uzun zamandır göz koyduğunuz bir ürünü satın alın, bu indirim dönemi sizin için mükemmel bir zaman. İndirimlerin tadını çıkarırken, kaliteli ürünlerin keyfini sürmek için Büyük Premium ve Prime Day seçkilerine göz atmayı unutmayın. 

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Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Karaca Hatır Hüps Quartz Közde Türk Kahvesi

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2. Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi

2. Philips OneBlade Şekillendirici Tıraş Makinesi

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3. Wess Dizayn Metal Sehpa Iskandinav Model Kafes Tel Ayaklı Raf

3. Wess Dizayn Metal Sehpa Iskandinav Model Kafes Tel Ayaklı Raf

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1.169,00 TL yerine %28'lik indirimle 846,49 TL.

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4. Karaca Vigor 7 Parça Standlı Bıçak Seti ve Kesme Tahtası

4. Karaca Vigor 7 Parça Standlı Bıçak Seti ve Kesme Tahtası

Mutfakta vakit geçirmenizi kolaylaştıracak Karaca Vigor Bıçak Seti ile lezzetli yemekler hazırlamak artık çok daha keyifli!

Karaca Ürünlerinde Sepette %20'ye Varan İndirim fırsatıyla 1.788,79 TL yerine 1.431,03 TL.

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5. LEGO® Star Wars 75308 R2-D2

5. LEGO® Star Wars 75308 R2-D2

Yıldız Savaşları hayranları için mükemmel bir hediye! LEGO® Star Wars 75308 R2-D2 ile efsanevi droidi kendi ellerinizle inşa edin.

16.100,00 TL yerine 9.422,99 TL.

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6. Bella Maison Emily Seramik 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Mavi

6. Bella Maison Emily Seramik 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Mavi

Mavi rengin ferahlığıyla sofranıza şıklık katacak Bella Maison Emily Seramik Kahvaltı Takımı ile kahvaltılarınızı keyifle tamamlayın.

5.142,99 TL yerine 1.530,04 TL.

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7. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm

7. Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41 mm

Sağlığınızı takip etmek, sevdiklerinizle bağlantıda kalmak ve her an bilgilendirici olmak için ideal bir akıllı saat. 

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8. Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

8. Samsung Galaxy Tab S9 FE Tablet

İnce ve hafif tasarımıyla her yere yanınızda götürebileceğiniz, güçlü bir tablet deneyimi sunuyor.

Prime Day Fırsatı'yla yüzde 7 tasarruf ile 9.999,00 TL.

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9. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah & Beyaz

9. Oral-B Pro3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah & Beyaz

Oral-B Pro 3-3900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası 2'li Set Siyah&Beyaz, diş sağlığınıza önem veren ve etkili bir diş fırçası arayanlar için iyi bir seçenek.

İndirimle 2.258 TL.

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10. Samsung QE50Q60CAUXTK 50" 127 Ekran QLED 4K Smart TV (2023)

10. Samsung QE50Q60CAUXTK 50" 127 Ekran QLED 4K Smart TV (2023)

Keskin görüntüler ve canlı renklerle ev sinema deneyiminizi üst seviyeye taşıyın!

 22.298,99TL  yerine Prime Day Fırsatı ile 21.369,00 TL.

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11. Xiaomi Akıllı Kamera C200,

11. Xiaomi Akıllı Kamera C200,

Evinizi her an her yerden izleyin, içiniz rahat olsun.

İndirimle sadece 899,00 TL.

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12. Fisher-Price Uyku ve Oyun Arkadaşı Su Samuru, Müzikli Pelüş Bebek Oyuncağı

12. Fisher-Price Uyku ve Oyun Arkadaşı Su Samuru, Müzikli Pelüş Bebek Oyuncağı

Bebeğinizi sakinleştirecek ve eğlendirecek sevimli bir dosta ne dersiniz? 

Prime Day Fırsatı'yla %10 indirimle 1.370,70 TL.

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13. Huawei Matebook D14 Dizüstü Bilgisayar

13. Huawei Matebook D14 Dizüstü Bilgisayar

Şık tasarımı ve güçlü performansıyla iş ve eğlence için ideal bir seçim.

 24.999,00 TL yerine 23.799,00TL.

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