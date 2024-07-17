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Prime Day Fırsatlarından En İyileri Seçtik: Erkekler İçin İndirimli Stick ve Sprey Deodorantlar

etiket Prime Day Fırsatlarından En İyileri Seçtik: Erkekler İçin İndirimli Stick ve Sprey Deodorantlar

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 10:41

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında ter kokusuyla vedalaşmak için birbirinden harika stick ve deodorantlar sizleri bekliyor!

Erkekler için özel olarak tasarlanmış, indirimli stick ve sprey deodorantlarımızla tanışın. Bu ürünler, gün boyu tazeliğinizi korumanızı sağlar. Üstelik çeşitli kokularıyla da tarzınıza uyum sağlar. İster yoğun bir iş gününde, ister spor salonunda, bu deodorantlar terlemeyi kontrol altına alarak sizi her daim ferah tutar. Hem kalitesiyle hem de uygun fiyatlarıyla beğeni toplayan bu deodorantlar, günlük yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Kendinize uygun olanı seçin, tazelik ve ferahlıkla dolu bir günün keyfini çıkarın.

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Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Old Spice Wolfthorn Erkekler İçin Sprey Vücut Deodorantı 150 ml

1. Old Spice Wolfthorn Erkekler İçin Sprey Vücut Deodorantı 150 ml

Doğanın gücünden ilham alan bu deodorant, maskülen ve özgün kokusuyla fark yaratmanızı sağlayacak. Şu anda Amazon'da 254,02 TL yerine sadece 139,90 TL.

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2. Old Spice Whitewater Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant, 70 ml

2. Old Spice Whitewater Erkek İçin Terleme Önleyici Jel Deodorant, 70 ml

Serin ve ferahlatıcı Whitewater ile gün boyu zinde ve dinç hissedin.

121,95 TL yerine 112 TL.

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3. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

3. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Xtra Cool 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

72 saate kadar terleme ve koku koruması sunan Xtra Cool ile serinlemenin keyfini doyasıya yaşayın.

118,83 TL yerine şimdi 99 TL.

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4. Old Spice Night Panther Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

4. Old Spice Night Panther Erkekler İçin Stick Deodorant 50 ml

Gizemli ve çekici Night Panther ile gecenin yıldızı siz olun. 

Amazon'da 148,90 TL yerine 120 TL. 

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5. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

5. Rexona Men Erkek Sprey Deodorant Invisible Black & White 72 Saat Kesintisiz Üstün Koruma 200 ml

Siyah ve beyaz kıyafetlerinizde beyaz iz bırakmayan bu deodorant, 72 saate kadar terleme ve koku koruması da sunuyor. 

118,83 TL yerine şimdi 97 TL. Buraya tıktık

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6. Celenes Thermal Roll-On Beyazlatıcı Tannforsen 75 ml

6. Celenes Thermal Roll-On Beyazlatıcı Tannforsen 75 ml

Terlemeyi kontrol ederken koltuk altlarınızı beyazlatmak için de Celenes Thermal Roll-On'u deneyebilirsiniz.

 267,00TL267,00 TL yerine 165 TL. 

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7. Versace Eros Flame Deostick Erkek 75 Gr Deostick

7. Versace Eros Flame Deostick Erkek 75 Gr Deostick

Lüks ve etkileyici Versace Eros Flame ile kendinize olan özgüveninizi artırın.

1.085,00 TL yerine 976 TL.

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8. First Class Erkek Deodorant, 150 ml

8. First Class Erkek Deodorant, 150 ml

Uygun fiyatlı ve kaliteli bir deodorant arıyorsanız First Class tam size göre!

Şimdi Prime Day Fırsatları'nda 98 TL'ye düştü.

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9. Vichy Deo Stress Resist Roll On

9. Vichy Deo Stress Resist Roll On

Stresli bir hayat tarzınız varsa Vichy Deo Stress Resist Roll On ile terleme ve koku probleminizi çözebilirsiniz.

 440,63TL440,63 TL'den 395 TL'ye düştü. 

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