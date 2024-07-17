Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Ev Yaşam , Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabıdan Saç Kurutma Makinesine 17 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Ayakkabıdan Saç Kurutma Makinesine 17 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 16:21

17 Temmuz 2024 tarihinde kaçırılmaması gereken indirimlerle karşınızdayız! Adidas'ın şık ve rahat ayakkabılarından, saçlarınızı kısa sürede kurutan ve şekillendiren saç kurutma makinelerine kadar birçok ürün, bugün özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 17.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Fisher-Price Eğlen&Öğren Gelişim Eğitici Köpekçik

1. Fisher-Price Eğlen&Öğren Gelişim Eğitici Köpekçik

Köpekçik'in ayağı, kulağı ve ışıklı kalbi, bebeğinizin dokunuşlarına cevap verir.

859,43TL yerine -%10 indirimle 773,49 TL.

Burada,

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

2. ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 27 Gaming Kavisli Freesync 2K

2. ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 27 Gaming Kavisli Freesync 2K

27 inç WQHD (2560 x 1440) 1500R oyun monitörü, profesyonel oyuncular için harika.

Şimdi %10 indirimle 7.400,00 TL. 

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon

3. adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı Erkek

3. adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı Erkek

Prime Day Fırsatları'nın en sevilen modellerinden biri olan bu spor ayakkabıyı stokları tükenmeden sepete atın.

1.490,28 TL yerine 1.341 TL olan bu ayakkabıya buraya tıklayarak ulaşın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

4. Hovr Turbulence 2 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

4. Hovr Turbulence 2 Erkek Siyah Koşu Ayakkabısı

Kullanıcıları favorisi olan bu ayakkabı indirimin de favorisi olmuş durumda.

2.731,65 TL yerine 2.324,25 TL'ye satın alabilirsiniz.

Buraya tıklayın

Amazon

5. MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80+ GOLD POWER SUPPLY

5. MSI MAG A750GL PCIE5 750W 80+ GOLD POWER SUPPLY

İndirimle 3.459,00 TL yerine 3.162,99 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Samsonite 16N-09-005 Qibyte Notebook Sırt Çantası

6. Samsonite 16N-09-005 Qibyte Notebook Sırt Çantası

2.219,00 TL yerine şimdi indirimle sadece 1.899,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon

7. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

7. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

Mutfağınızın vazgeçilmez parçası olacak bu elektrikli tencere, yemekleri nasıl pişirmeyi sevdiğinizi ve en sık kullandığınız akıllı programları hatırlayabilir.

3.899,00 TL yerine 3.550,00 TL.

Burada

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

8. Artema Verona A4215433 Eviye Bataryası

8. Artema Verona A4215433 Eviye Bataryası

Şıklığıyla göz kamaştıran kullanıcıların favorisi olan bu batarya da çok talep ediliyor.

4.100,00 TL yerine 3.075,00 TL.

Buraya tıklayarak ulaşın

Amazon

9. Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı Erkek

9. Under Armour UA Charged Edge Spor Ayakkabı Erkek

Prime Day Fırsatları kapsamında 2.429,00 TL yerine 1.821,75 TL.

Buraya tıklayın

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

10. Acer Nitro 5 AN515-58-50FK Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Intel Core i5-12500H İşlemci, 8 GB DDR5 RAM

10. Acer Nitro 5 AN515-58-50FK Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, Intel Core i5-12500H İşlemci, 8 GB DDR5 RAM

Intel Core i5 işlemcisi sayesinde, oyuncululuğunuzu, uzun pil ömrü ile ince ve hafif bir dizüstü bilgisayarda gösterebilirsiniz.

Şimdi indirimle 26.599,00 TL yerine  24.999,00 TL.

Buraya tıktık

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Finish Quantum 80 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti + Temizlik ve Bakım Seti

11. Finish Quantum 80 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti + Temizlik ve Bakım Seti

Bulaşıklarınızı sudan geçirmenize gerek kalmadan temizlik sağlayacak olan bu sete bayılacaksınız.

Prime Day Fırsatı'yla %45 tasarruf ile  725,00 TL yerine 395,88 TL.

Burada

Amazon

12. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

12. United Colors of Benetton 14BNT700 Valiz

Çok satanlarda 1. sırada olan bu valizi mutlaka incelemelisiniz.

Şimdi indirimle 2.069,99 TL yerine 1.857,99TL.

Buraya tıktık

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Amazon

13. Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

13. Remington Saç Kurutma Makinesi Silk

Kuaför salonlarında kullanılan kalitede olan bu Remington Saç Kurutma Makinesi Silk, şimdi çok uygun.

2.199,00 TL yerine  1.349,99 TL.

Burada

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın