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Bugün İndirimde Neler Var? Apple MacBook'dan Ütüye 19 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Apple MacBook'dan Ütüye 19 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 10:40

19 Temmuz 2024 tarihinde hangi ürünler indirimde merak ediyor musunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Bugünün fırsatları arasında, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek isteyenler için mükemmel bir seçenek olan Airfryer'dan, temizlik tutkunları için ideal bir seçenek olan robot süpürgeye kadar birçok ürün bulunuyor. Bu fırsatları kaçırmamanızı tavsiye ederiz, çünkü bu ürünler hem kaliteli hem de uygun fiyatlı. İndirimli ürünler arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz, ancak endişelenmeyin, her zevke ve bütçeye uygun bir şeyler var. Bu fırsatları kaçırmayın, hemen şimdi alışverişe başlayın!

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Bu içerik 19.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Instant Pot Hızlı Pilav Pişirici ve Buharlı Pişirici

1. Instant Pot Hızlı Pilav Pişirici ve Buharlı Pişirici

2.399,00 TL yerine sadece 1.999,00 TL.

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2. Braun Texstyle 9 SI9188 2800 W Buharlı Ütü

2. Braun Texstyle 9 SI9188 2800 W Buharlı Ütü

8.359,90 TL yerine şimdi 7.523,99 TL.

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3. Karaca Streamline Eclipse Platin 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

3. Karaca Streamline Eclipse Platin 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Set içeriği:

  • 6 Adet Servis Tabağı (26 cm)

  • 6 Adet Çukur Tabak (21 cm)

  • 6 Adet Pasta Tabağı (20 cm)

  • 6 Adet Kase (14 cm)

Şimdi indirimle 2.999,00 TL yerine 2.548,99 TL.

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4. Remington Pro - Air Ac 2300 W Saç Kurutma Makinesi Ac5999

4. Remington Pro - Air Ac 2300 W Saç Kurutma Makinesi Ac5999

1.779,51 TL yerine Prime Day Fırsatları'nda 1.259 TL.

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5. Apple M3 Pro

5. Apple M3 Pro

87.599,00 TL yerine  83.219,05 TL.

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6. Govee TV Arka Işığı 3 Lite

6. Govee TV Arka Işığı 3 Lite

3.699,99 TL yerine şimdi indirimle 2.589,99 TL.

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7. Sennheiser Momentum 4 Wireless SE

7. Sennheiser Momentum 4 Wireless SE

İndirimle 15.999,10 TL yerine 12.999,00 TL.

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8. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

8. Bio-Oil Çatlak Oluşumunu Önleyici Cilt Bakım Yağı

259,98 TL yerine -%25'lik indirimle 194,99 TL.

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9. Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

9. Fisher-Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

1.999,00 TL'den 1.650,00 TL'ye düştü. 

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10. Samsonite Securipak Notebook Sırt Çantası

10. Samsonite Securipak Notebook Sırt Çantası

İndirimle 3.499,00 TL yerine 2.599,00 TL.

Burada

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11. adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

11. adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

Prime Day Fırsatları sayesinde 1.756,95 TL den 1.493,90 TL'ye düştü.

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12. Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL

12. Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL

Üretkenlik isteyen öğrenciler ve hibrit çalışma tarzına sahip kullanıcılar için ideal olan bu bilgisayara mutlaka bir bakın.

9.999,00 TL yerine şimdi 6.499,00 TL.

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13. Maybelline New York Super Stay Matte Ink City Likit Mat Ruj - 117 Ground

13. Maybelline New York Super Stay Matte Ink City Likit Mat Ruj - 117 Ground

499,00 TL yerine 335,99 TL.

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