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Editörün Tavsiyesi: Amazon Prime Day’den Kaçırırsanız Üzüleceğimiz 10 İndirimli Ürün

etiket Editörün Tavsiyesi: Amazon Prime Day’den Kaçırırsanız Üzüleceğimiz 10 İndirimli Ürün

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 22:34

Bugün sizlere hem kullanmaktan zevk aldığım, hem de parasını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm indirimden satın alabileceğiniz ürünleri listeledim. Prime Day günlerinde indirimli olarak satın alarak bütçenizi koruyabileceğiniz ömürlük ürünler için acele edin, stoklar tükeniyor.

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Remington İyonlu Saç Kurutma Makinesi Keratin Protect, 2200W

1. Remington İyonlu Saç Kurutma Makinesi Keratin Protect, 2200W

2.129,00 TL yerine 1.779,99 TL.

Burada

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2. Tommy Hilfiger Yeşil Çanta

2. Tommy Hilfiger Yeşil Çanta

3.656,55 TL yerine şimdi 2.506,90 TL.

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3. Govee Akıllı Masa Lambası

3. Govee Akıllı Masa Lambası

2.128,99 TL'ye satılan bu ürün %25 indirimle şimdi 1.596,74 TL.

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4. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz

4. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz

Son zamanların en çok tercih edilen Airfryer'larından biri COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz şimdi indirimde.

3.479,13 TL yerine şimdi 2.499,00 TL.

Burada

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532,55 TL yerine 438,00 TL.

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6. Fissler Vitavit 70.Yıl Özel Düdüklü Tencere 4.5 Litre Renkli

6. Fissler Vitavit 70.Yıl Özel Düdüklü Tencere 4.5 Litre Renkli

Fissler markasının bu düdüklüsünü bilmeyen yoktur. Şimdi indirimde! 

14.999,00 TL yerine 12.749,15 TL.

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7. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm

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Herkesin favorisi bizim de favorimiz. Motive ve aktif olmanız, sağlık durumunuzu takip etmeniz, bağlantıda ve güvende kalmanız için gereken her şey bileğinizde. 

Prime Day Fırsatları'nda 20.499,00 TL yerine 17.999,00 TL.

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8. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

8. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin

1.298,00 TL yerine 985,90 TL.

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9. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah (Seyahat Kabı Hediyeli)

9. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah (Seyahat Kabı Hediyeli)

Çok sert fırçalamanız durumunda sizi uyaran bir diş fırçası düşünün.

İndirimle 1.699,00 TL yerine 1.529,00 TL.

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10. Contigo Uniseks Byron Termos

10. Contigo Uniseks Byron Termos

En güzelini en sona bırakalım istedik. Stanley termoslara muadil olarak gösterilen bu termosa bir şans verin. 

709,85 TL yerine 484,25 TL.

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