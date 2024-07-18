Editörün Tavsiyesi: Amazon Prime Day’den Kaçırırsanız Üzüleceğimiz 10 İndirimli Ürün
Editörün Tavsiyesi: Amazon Prime Day’den Kaçırırsanız Üzüleceğimiz 10 İndirimli Ürün
Bugün sizlere hem kullanmaktan zevk aldığım, hem de parasını sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm indirimden satın alabileceğiniz ürünleri listeledim. Prime Day günlerinde indirimli olarak satın alarak bütçenizi koruyabileceğiniz ömürlük ürünler için acele edin, stoklar tükeniyor.
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Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Bu içerik 18.07.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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1. Remington İyonlu Saç Kurutma Makinesi Keratin Protect, 2200W
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2. Tommy Hilfiger Yeşil Çanta
3. Govee Akıllı Masa Lambası
4. COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz
5. LEGO Icons Kiraz Çiçekleri 40725
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6. Fissler Vitavit 70.Yıl Özel Düdüklü Tencere 4.5 Litre Renkli
7. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm
8. Crocs Classic Siyah Terlik Unisex Yetişkin
9. Oral-B Pro3-3500 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Siyah (Seyahat Kabı Hediyeli)
10. Contigo Uniseks Byron Termos
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