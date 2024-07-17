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Günün Prime Day Fırsatı: COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz İndirimde!

etiket Günün Prime Day Fırsatı: COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
17.07.2024 - 16:34

Son zamanların en çok tercih edilen Airfryer'larından biri COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz sağlıklı ve hızlı yemek pişirebilmenizi sağlıyor. Rengiyle de mutfağınızın yıldızı olacak COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 17.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Büyük 1700W gücü havanın hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar; uzun süre beklemeden yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Büyük 1700W gücü havanın hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar; uzun süre beklemeden yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.

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2018 Reddot Tasarım Ödülü'nün sahibi olarak, daha fazla pişirme ihtiyacını karşılar ve 360° hava sirkülasyon teknolojisi ile geleneksel kızarmış yiyeceklere göre %85 daha az kalori ile aile menünüzü sağlıklı bir şekilde zenginleştirir.

2018 Reddot Tasarım Ödülü'nün sahibi olarak, daha fazla pişirme ihtiyacını karşılar ve 360° hava sirkülasyon teknolojisi ile geleneksel kızarmış yiyeceklere göre %85 daha az kalori ile aile menünüzü sağlıklı bir şekilde zenginleştirir.

Benzersiz işlevi, su kaybını azaltmak ve orijinal tadını korumak için yiyecek yüzeyinin diğer fritözlerden daha hızlı ısınmasını sağlar; Sıcak Tut düğmesi, programın otomatik kapatılmasından sonra isteğe bağlı olarak istenen sıcaklığı ve zamanı ayarlamanıza olanak tanır.

Oldukça uygun fiyata alabileceğiniz bu XXL Airfryer, size sağlıklı ve lezzetli yemek yapmanın kolay yolunu yaşatacak.

Oldukça uygun fiyata alabileceğiniz bu XXL Airfryer, size sağlıklı ve lezzetli yemek yapmanın kolay yolunu yaşatacak.

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