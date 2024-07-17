Günün Prime Day Fırsatı: COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz İndirimde!
Günün Prime Day Fırsatı: COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen Airfryer'larından biri COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz sağlıklı ve hızlı yemek pişirebilmenizi sağlıyor. Rengiyle de mutfağınızın yıldızı olacak COSORI 5.5 L Yağsız Fritöz, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 17.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Büyük 1700W gücü havanın hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar; uzun süre beklemeden yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.
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2018 Reddot Tasarım Ödülü'nün sahibi olarak, daha fazla pişirme ihtiyacını karşılar ve 360° hava sirkülasyon teknolojisi ile geleneksel kızarmış yiyeceklere göre %85 daha az kalori ile aile menünüzü sağlıklı bir şekilde zenginleştirir.
Oldukça uygun fiyata alabileceğiniz bu XXL Airfryer, size sağlıklı ve lezzetli yemek yapmanın kolay yolunu yaşatacak.
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